El informe Flick irrita a Laporta: sí al descarte de Xavi y a 3 cedidos, pero 3 cracks deben irse

De los siete jugadores del FC Barcelona sobre los que Hansi Flick habría hecho un informe preliminar, solo uno ha formado parte de la plantilla que estuvo en la temporada 23/24 a las órdenes de Xavi Hernández y este fue, de hecho, un fichaje del club en la pasada campaña. Pues bien, él es uno de los que figuran en la lista roja del entrenador, y como él, otros dos cracks.

Independientemente de las altas

El jugador del que hablamos es Iñigo Martínez, que fue una obcecación del club que no ha salido bien y al que en este mismo verano ya se le busca sitio fuera de la entidad catalana, de hecho, suenan equipos como el Athletic Club de Bilbao, el Valencia, el Atlético de Madrid e incluso la Real Sociedad. Por otro lado, también hay novedades con los que no han estado junto a Xavi: Eric García, Álex Valle, Julián Araújo, Clement Lenglet, Pablo Torre y Ansu Fati; es decir, esos jugadores del Barça que regresan de cesión.

Los señalados, las esperanzas

Así, Joan Laporta, Deco y el propio club ya tienen ese bosquejo preliminar de Flick, que en principio no solo no cuenta con el ex del Athletic y la Real, sino tampoco con Pablo Torre y Clement Lenglet, a los que se les busca equipo, básicamente porque tienen contrato en vigor con el Barça hasta junio de 2026. Lo más probable con ellos sería otra cesión, siendo la del francés la más sencilla ya que han preguntado por él el Nápoles y el West Ham.

Enfrente están las sorpresas, como son Eric García, Álex Valle, Julián Araújo y Ansu Fati. Sobre todos ellos Flick no tiene una idea preconcebida y dadas las dificultades del Barça en el mercado, prefiere quedárselos, al menos para la pretemporada. No es extraño, Eric le convence más que Iñigo, mientras que Valle y Araújo cumplen por banda. Por su parte Ansu Fati es una patata caliente: ha fracasado en su cesión y sus lesiones y su falta de rendimiento preocupan, pero si Nico Williams y João Félix se caen, tal vez sea la más sencilla opción de tener un jugador rápido y con gol en el banquillo.