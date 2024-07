Brasil llama a Neymar y Casemiro: de Vini Jr. y Endrick al fichaje más caro de la historia del Barça

Quizá los más jóvenes no lo recuerden, tal vez solo consigan recapitular hacia los tiempos del ocaso del jugador que va a vestirse con la elástica de Vasco da Gama y que no triunfó ni en el FC Barcelona, ni en el Bayern de Múnich (aunque ganó una Champions League) ni en el Aston Villa, pero lo cierto es que el fichaje más caro de la historia del Barça fue un jugador increíble hasta vestirse de blaugrana y ahora da el paso que llama a sus amigos Neymar Júnior y Carlos Henrique Casemiro.

