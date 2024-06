Guardiola rompe su silencio y vacaciones para despedazar las ilusiones del Barça: ni él ni el crack

En el Barcelona acaban de recibir dos golpes de realidad de un club que transita dos contextos diametralmente opuestos al que vive el Barça, tanto en lo deportivo como en lo económico, y quien ha despedazado al club culé no es nada menos que posiblemente su mayor leyenda, un Pep Guardiola que no acepa los cantos de sirena que se vierten desde la ciudad condal y corta de raíz no solo la esperanza de volver a verlo como entrenador culé, sino de que lo haga el crack que siempre deseó el FC Barcelona.

Un proyecto muy sólido

Más allá de que la incertidumbre reina en el Etihad de cara al próximo verano de 2025, cuando el mismo entrenador de Sampedor abandone el club, lo cierto es que hablamos de un equipo, el City, que ha ganado la Premier League durante cuatro temporadas seguidas, algo que nadie más ha hecho en la historia, se ha disputado la Champions con el Madrid en las tres últimas campañas y tiene unas cuentas a prueba de bombas, además de una plantilla descomunal. Y con eso Guardiola dice “no” al Barça.

Ni después ni nunca

Con vistas a ese final anunciado del catalán en Mánchester, Guardiola ha querido dejar claro que su futuro puede estar en muchos sitios, pero no en el Barcelona. “Es una puerta que está cerrada”, decía en el golf Legends Trophy. Pero ahora ha ido más allá y lo ha hecho para clausurar las esperanzas culés con Bernardo Silva, que según el entrenador catalán tampoco vestirá de blaugrana.

VÍDEO | ¿Cierra la puerta Pep Guardiola a entrenar al Barça? Responde el técnico ⤵️ pic.twitter.com/j9KCmBBWHn — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 10, 2024

“Se ha hablado mucho pero nunca nos han llamado. El director deportivo del Barça nunca ha llamado. Es una joya de jugador y espero que se quede", comentaba sobre Silva, expresando que al menos mientras él sea el entrenador, tratará de conservarlo. Por otro lado, también dejó dudas sobre Cancelo, asegurando que “lo que sea mejor para todos. Nos sentaremos entre los clubes. Si no se llega a un acuerdo, volverá, pero si el jugador quiere quedarse, lo volverá a hacer".