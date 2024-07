No lo quieren en Colombia: el árbitro brasileño de la Copa América y su razón de no pitar penal

La Copa América habrá llegado a su fin, pero aún hay temas pendientes que no están cerrados tras más de un mes de puro fútbol. La final entre Argentina y Colombia aumentó sustancialmente las expectativas por cómo venían ambas selecciones, aunque al final ganó el combinado albiceleste, las críticas no tardaron en llegar sobre el árbitro brasileño Raphael Claus. Resulta que el réferi fue señalado por no otorgarle un penal a los cafetaleros en los momentos decisivos del trámite, es más, el mismo futbolista Jhon Córdoba se encargó de ventilar lo sucedido.

Las polémicas empezaron a llegar cuando Claus no pitaba a favor de los colombianos, Córdoba cuenta en exclusiva para la cadena ESPN las irregularidades de la Copa América en el compromiso que definía todo. El delantero aprovechó en expresar que el arbitraje del brasileño estuvo desbalanceado, hasta indicando que la misma Argentina había salido para buscar de frente los penales. No obstante, Córdoba también mencionó lo que le dijo el juez principal cuando recibió una falta de Alexis Mac Allister dentro del área.

Lo que dijo el árbitro

Era el segundo tiempo cuando Jhon Córdoba fue tocado por Mac Allister, pero el árbitro Claus no pitó nada y ni el VAR intervino. “Lo del penal, creo que lo vimos todo, era un penal claro, por ahí el árbitro vio otra cosa y quizás eso hubiera cambiado el partido. Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, contó Córdoba a ESPN.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia



"No es momento de juzgar a nadie, hicimos mejor partido que Argentina y FUIMOS DIGNOS"



▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus pic.twitter.com/5fZojQGNPv — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 20, 2024

Córdoba al ataque

El delantero de Krasnodar, disconforme con lo que pasó en la final, sentenció con una dura crítica hacia el equipo de Lionel Messi. “Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina, pero no tenemos que lamentarnos. Creo que nosotros desde el momento uno teníamos ganas de ganar, teníamos esa hambre. Pero bueno, creo que sucedieron ciertas cosas que no tenemos explicación, pero ya pasó“, agregó.

El mejor árbitro

Entre polémicas y quejas sobre el árbitro Raphael Claus, además de la nula intervención del VAR en momentos puntuales, la Federación Internacional de Historia y Estadística lo catalogó como ‘’el mejor árbitro’’ de la Copa América. Esto no hizo más que aumentar los cuestionamientos sobre el referido colegiado. Hasta la fecha, no ha habido más pronunciamientos, más que de la Confederación Sudamericana sobre los incidentes suscitados en la previa.