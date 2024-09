El ego de Vidal es muy grande: sus 18 títulos destruyeron a un equipo; ni Alexis Sánchez se atrevió

Además de la Champions League también está la Copa Libertadores como una competición que futbolistas sudamericanos que brillaron en Europa regresaron a su continente para seguir haciendo historia o alargar su legado. Arturo Vidal sabe bien el recorrido que tuvo por el Viejo Continente y en los clubes en donde dejó su sello. Precisamente, el duelo entre Colo Colo y River Plate se tornó caliente desde el minuto uno y el exvolante de la Juventus no evitó responder a los comentarios negativos tras el término del encuentro.

El cotejo acabó hasta con un expulsado por equipo, fue un empate con sabor amargo y Vidal no tuvo una mejor respuesta cuando le tocó a hablar sobre el valor que tenía River a diferencia de Colo Colo. El ex Barcelona no se basó en la cotización, pero sí sacó a relucir lo que él había ganado en los clubes en los que estuvo, sacando pica de la situación y aumentando la polémica. Al final, utilizó sus redes sociales para aclarar una situación que se había salido de control producto de sus palabras.

La provocación de Vidal

Un cero a cero no gusta a nadie, menos a los hinchas, pero a Arturo Vidal no le gustó que ciertos comentarios sobre el fuerte valor de River sea más que los jugadores de Colo Colo. El mediocampista no tuvo mejor forma de responder a los detractores resaltando sus títulos. “Pero si nos ponemos a ver entre títulos, tengo más títulos que todos los de River”, había dicho.

La aclaración del chileno

La ola de comentarios negativos contra Vidal no se hizo esperar, sobre todo de los seguidores del club argentino. El ‘Rey’ no fue indiferente ante los hechos y decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación. “Ayer lo que respondí yo no era para pelear con los jugadores de River ni para pasarlos a llevar, sino para responderle al periodista que me preguntó una cosa”, dijo en parte.

Los títulos del ex Barcelona

Arturo Vidal es uno de los futbolistas más destacados de su generación y la de Chile, pasó por clubes de renombre en Europa y a través de los años fue cosechando títulos y reconocimiento. En su estancia en el Viejo Continente, logró levantar 18 títulos, entre Inter de Milan, Barcelona, Bayern Múnich y Juventus; además, tiene 2 Copas América con Chile.