Copa Libertadores: ex compañero de Messi en Barça calienta la vuelta contra el River de Gallardo

Colo-Colo de Chile empató 1-1 contra River Plate de Argentina en el duelo de ida correspondiente cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En un encuentro muy disputado Estadio Monumental David Arellano, los dirigidos por Jorge Almirón contaron con las mejores situaciones pero no pudieron con el arquero Franco Armani, la figura del partido.

Con las pulsaciones a mil, uno de los futbolistas que habló con la prensa fue Arturo Vidal, quien le tiró dardos a su rival: “Ustedes (por los periodistas) hablan de lo económico, no van a ver mi precio con el precio de ellos, porque si nos ponemos a ver yo tengo más títulos que todos los de River”.

"SI NOS PONEMOS A VER LOS TÍTULOS, YO TENGO MÁS QUE TODOS LOS JUGADORES DE RIVER"



🔥 ARTURO VIDAL PICANTE TRAS LA IDA VS. RIVER



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/z590TnyyFg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2024

Tras el revuelo que generaron las declaraciones, el ex FC Barcelona, Juventus y Bayern Múnich aclaró: “. Ayer lo que respondí yo no era para pelear con los de River, sino para responderle al periodista que me preguntó una cosa que dijeron toda la semana. Nos miraron en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos 126 parece”.

Arturo Vidal aclara en Instagram sus dichos. Grande Rey. 👑 pic.twitter.com/883W6LSb3c — Julian. (@juuuliaaaaan) September 18, 2024

A su vez, argumentó que le respondió al periodista de la cadena ESPN: “Lo que uno hace dentro de la cancha, en el momento según cómo se prepara. No porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando muchos títulos en todos los últimos años van a pasar por arriba de nosotros”.

Respeto para el rival

Vidal, además, analizó el partido que hicieron sus compañeros y destacó que la vuelta en el Estadio Monumental será una verdadera prueba de fuego. Ayer se dejó demostrado que dentro de la cancha fuimos 11 guerreros y creo que jugamos mejor que ellos y merecimos el triunfo. No se dio, pero todavía quedan 90 minutos. Si tengo que pelear con los de River va a ser dentro de la cancha“, cerró.