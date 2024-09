Aleti y el ‘NO’ a una estrella: Juventus lo deja libre; Barça no lo ficha y termina en la Ligue 1

Después de estar en el radar de varios clubes, finalmente el centrocampista Adrien Rabiot acordó su llegada al Olympique de Marsella de la Ligue 1. En ese marco, salió a la luz que uno de los equipos que quería contar con el francés de 29 años era el Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone por las negociaciones no llegaron a buen puerto por un increíble motivo: su madre.

En diálogo con RMC Sports, el agente francés Bruno Satin reveló que el Aleti tenía serias intenciones de fichar a Rabiot a costo cero, ya que venía de quedar libre de la Juventus de Italia. Sin embargo, según contó el representante pasaron cosas en el medio. “Hablé con el director deportivo del Atlético de Madrid a finales de julio y me dijo: ‘Tuve dos conversaciones con la madre y paré enseguida porque me estaba explicando dónde jugaría su hijo’. Cansa rápidamente a todos los profesionales, es insoportable”, comentó.

En ese sentido, remarcó: “Lo de Rabiot es fruto de la incompetencia de las personas que lo acompañaron hasta allí. Está asesorado por su madre y eso demuestra que es bueno estar acompañado de profesionales porque si hubiera estado acompañado de un profesional estaría en un top 10 europeo, además estando libre”.

De hecho, el diario AS había informado que el Real Madrid quería fichar a Rabiot pero cuando se enteraron de los manejos de su entorno más cercano desistieron de la contratación.

La mamá de Adrian Rabiot es representante y es conocida por los conflictos que tuvo con las dirigencias de Juventus y PSG.

Durante todo el mercado de verano, el mediocampista sonó como posible refuerzo del Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid pero Veronique no pudo cerrar ninguna negociación.

🔵⚪️✈️ Olympique Marseille have booked travel and medical for Adrien Rabiot as he will sign two year deal at the club.



The project presented by Longoria, Benatia and de Zerbi has convinced the French international, as revealed yesterday. pic.twitter.com/46F27hADEO