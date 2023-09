Mourinho lo proyectó como el nuevo CR7 y ahora Endrick se las verá con él: el Real Madrid, atento

Ha llovido mucho desde que se hablaba del nuevo Balón de Oro que iba a salir de la cantera del Real Madrid. Era 2011 y un joven de 18 años comenzaba a asomar la cabeza en el primer equipo y se proyectaba como una de las estrellas del futuro y el relevo natural de Cristiano Ronaldo en Chamartín. Mourinho creyó en él y le dio minutos. Sin embargo, la realidad de Jesé Rodríguez lo ha llevado muy lejos de donde soñó estar.

Aventura de emergencia en Brasil

La estrambótica carrera del jugador nacido en Gran Canaria lo llevará a Brasil, concretamente al Coritiba, colista del campeonato brasileño y que espera que la llegada de Jesé de un vuelco a la situación del club. El conjunto paranaense se encuentra en una dramática última posición el Brasileirao y se ha amparado en el español para lograr una salvación que tiene a ocho puntos a tres meses de la finalización de la temporada, una gesta más que complicada.

En Coritiba, la llegada de Jesé se ha visto como la de un crack absoluto. El ex del Real Madrid es la última bala de los brasileños para salvarse y esperan recuperar su mejor versión de la Sampdoria, donde pese a no ser capaz de salvar a los transalpinos, no tuvo un papel tan malo como en sus anteriores equipos.

Caminos opuestos con la nueva joya madridista

Si Jesé emprende el camino de ida a Brasil, Endrick está esperando para tomar el de regreso. Español y brasileño se verán las caras en un Brasileirao que presenta realidades totalmente opuestas para ambos jugadores. Y es que, como hemos comentado, mientras que Jesé luchará para lograr una salvación milagrosa, el Palmeiras de Endrick está luchando para alcanzar al Botafogo en la cabeza del campeonato liguero.

Dos realidades totalmente opuestas, pero que comparten algo, la ilusión y esperanzas depositadas en ellos por parte del madridismo. Ahora dependerá de Endrick tener una gran carrera o vagar por el fútbol como lo ha hecho un Jesé que lo tuvo todo para hacer historia.