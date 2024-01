Kylian Mbappé vuelve a hablar y Al-Khelaïfi y Florentino reaccionan: el giro blanco es antológico

Podría decirse que Kylian Mbappé es un estratega (o por lo menos está asesorado por ellos) de enormes facultades. Pese a los desplantes al PSG y el Real Madrid, la estrella francesa no solo tiene comiendo de su mano a Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez, sino que otros protagonistas como el Liverpool se asoman al ‘fichaje’. Esta vez el 10 de les bleus (o el 7 de París) dijo que tarde o temprano abandonará el club, y claro, eso tiene repercusiones.

Un paso a un lado, ¿o no?

El crack nacido hace 25 años en Bondy es consciente de que sus palabras son miradas con lupa cuando andamos en tiempos de mercado, lo que suma decibelios cuando no tiene nada firmado con nadie más allá de junio de esta temporada, es decir, técnicamente podría firmar irse de la capital de Francia hasta mañana mismo, y aún con eso, habló con GQ para soltar una bomba que para algunos es el paso a un lado, sea Madrid o Liverpool, y para otros es la confirmación de su estancia en el Parque de los Príncipes: “Es el ciclo normal de este deporte y en algún momento tendré que irme”, dijo.

Sabemos que tanto PSG como Real Madrid, los dos teóricos destino predilectos del francés por encima de la Premier League, le han asegurado que solo firmarán con el un contrato si este es de larga duración, y entonces Mbappé ha hablado. También lo hizo el presidente del PSG, que asegura estar tranquilo y comentó en Rothen s'enflamme: “Por supuesto que quiero que Kylian se quede, eso es seguro. Es el mejor jugador del mundo y el mejor club para Kylian es París. Está en el centro de todo".

Pero si los franceses, el Madrid, para sorpresa, dicen, incluso del jugador, también lo está, y es por dos motivos. El primero es que Mbappé ya no es para la entidad merengue una necesidad porque su tridente carbura y mucho, pero además saben que el galo, de irse, aún exigiendo una cantidad que si bien es millonaria -en calidad de primas y salario- no llega a la que pagará el PSG por él ni de lejos, sobre todo en cuestión de fidelidad, de modo que si el delantero da el sí el Bernabéu no será por dinero, sino por su propia necesidad y deseo.

Por todo ello y tras más de un lustro con el culebrón, esta vez sí, para un lado u otro, el fichaje de Mbappé será decisivo para París o Madrid.