Benzema y Vinicius alucinan: 2 conejos en la chistera de Ancelotti, directos al 11 ante Osasuna

El Real Madrid tiene la posibilidad hoy (22.00, hora española, en TVE) de sumar su tercer título de la temporada ante un conjunto de Jagoba Arrasate, Osasuna, que este sábado saldrá al césped del Estadio de La Cartuja con la opción de conseguir un hito histórico para el club pamplonés: lograr su primer título. Sobre el duelo hay muchas lecturas, una de ellas va en clara alusión a las lesiones y el partido que el mismo martes tiene el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City, y ojo porque hay sorpresas.

Convocatoria con tres piezas clave

Es verdad que Ferland Mendy ha sido incluido en la convocatoria para la final de la Copa del Rey pero su participación en el partido cuenta con nulas opciones, ya que sigue lesionado, sin embargo Carlo Ancelotti también ha incluido a dos piezas clave que huelen a conejo de la chistera del italiano en el once del Madrid frente a Osasuna, como son Luka Modric y David Alaba. Ambos arrastraban molestias procedentes de lesiones, pero su evolución hace que su participación como titulares cada vez sea más posible.

¿Rotaciones con Carlo Ancelotti?

Se ha llegado a especular con la posibilidad de que el Carlo Ancelotti no ponga el mismo once esta noche que el que dispute la ida de Champions League ante el Manchester City el día 9, sin embargo también cabe otra lectura: que Carletto ensaye la batalla del martes en toda una final, con el fin de relanzar la misma idea. Las posibilidades de que eso ocurra son altas, aunque hay una duda, la del mismo Modric.

En un principio era el croata quien parecía que lo tenía más complicado para jugar ante Osasuna, sin embargo cuenta ya con el OK médico para la disputa del partido, aunque quizá Carletto haga uso de él pero solo para unos minutos y no de inicio. Esto no lo sabremos hasta última hora y con los precedentes del míster italiano todo hace pensar que no se guardará nada en el choque de hoy, lo que llevaría a Modric a la medular, a Camavinga al lateral izquierdo y a David Alaba al eje de la zaga.