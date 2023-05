Bellingham causa un problema a Ancelotti: fichaje y lágrimas en el Bernabéu con un adiós traumático

Las últimas informaciones provenientes del entorno de Jude Bellingham, del mismo Real Madrid e incluso del Borussia Dortmund empiezan a coincidir en un desenlace más que probable, que el joven crack inglés fiche en el próximo mercado de fichajes por la entidad blanca para la próxima temporada. Si eso sucediese, el Madrid, teóricamente de Carlo Ancelotti en la 23/24, tendría un problema, uno que, necesariamente, saca de la ecuación a uno o varios jugadores de la actual plantilla.

¿Quién debe salir si llega el crack inglés?

Ya se ha hablado entre las partes la renovación de Luka Modric y Toni Kroos, que lo harán por una temporada y con vistas a dejar definitivamente el club, previsiblemente, en la campaña 24/25. De ser así, Bellingham cumple a la perfección con esa labor de puente entre el pasado glorioso y el futuro prometedor. Ahora bien, además de los dos veteranos jugadores, hay otros mediocampistas que se ven afectados por el fichaje del británico.

Dando por hecho que Modric y Kroos se queden en Madrid, lo cual, más que una certeza, es una intención firme de la entidad, Dani Ceballos, Aurélian Tchouameni e incluso Marco Asensio, que no es organizador, pero sí puede catalogarse de mediocampista, verían seriamente amenazado su estatus y presencia en el club. Los más sencillo, de hecho, es la salida del sevillano o el balear, ya que acaban contrato, pero con el francés hay dudas.

De todos ellos, para Ancelotti el más prescindible es Asensio, sin embargo, el isleño cumple la función de delantero y de perfil de banda, cosa que Ceballos y Tchouameni no puede hacer. Con Valverde y Camavinga siendo los únicos fijos de todos los mediocampistas, la incógnita existe. El hecho de meter al francés, fichaje estrella de la 22/23, en la ecuación viene dado por el mismo Bellingham, la continuidad de Modric y Kroos, pero sobre todo porque la explosión de Camavinga lo ha relegado a un segundo término, a pieza prescindible: su compatriota y amigo lo supera en casi todo. En este sentido, el Madrid podría aprovechar el tirón del ex del Mónaco en el mercado y venderlo para tratar de recuperar los 80 millones invertidos. De no ocurrir, como decimos, si Bellingham se hace efectivo, la otra opción pasa por acabar con Modric, Kroos, Ceballos o Asensio.