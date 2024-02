Palo enorme para Carletto ante el Valencia: Bellingham, Vinicius y 3 caídas más, se complica LaLiga

El argumento que citan culés y merengues a partes iguales sobre la necesidad de sumar de tres en tres este próximo fin de semana es más que sólido, ambos tienen complicadísimas salidas y la distancia del líder, el Real Madrid, con sus perseguidores, unido al calendario blanco hacen que solo la caída de los de Carlo Ancelotti en Mestalla permita que LaLiga EA Sports se abra. Y la entidad de Chamartín llega con varias complicaciones al encuentro.

Las dos estrellas, señaladas

Una viene dada por la situación de Jude Bellingham y su tobillo lesionado, que si bien le podría permitir jugar ante los de Rubén Baraja este próximo sábado (21.00, hora española), tal esfuerzo y riesgo no es visto con buenos ojos ni por parte del míster blanco ni por los servicios médicos del club, por lo que, de jugar, lo hará por unos minutos, no de titular. Ni que decir tiene que esa baja es sensible para el líder.

El otro foco de atención en Valencia lo ocupa de forma lamentable Vinicius, quien fue increpado en su última visita bajo gritos deplorables y, fruto de la reacción de este, ha sido señalado como foco de atención por el ambiente valencianista, lo cual hace intuir un partido tensísimo para el extremo. Por él pasa gran parte del peligro del Real Madrid y a él van a ir dirigidas todas las miradas.

Salida complicada para el Madrid

La rivalidad entre Madrid y Valencia, más si cabe cuando los chés ejercen de locales, es histórica, no en vano la visita merengue al coliseo valenciano es considerado el día grande de la competición doméstica para El Murciélago y es por eso que el equipo del Levante español siempre se lo ha puesto difícil al Madrid, ahí están los números para demostrarlo: en las últimas cinco visitas del Madrid a Valencia solo ha ganado una, empatando en otra ocasión y perdiendo las otras tres; tres caídas de las cuales una sucedió en la 22/23 y la anterior, la de la 21/22, fue por goleada: 4-1. No es de extrañar que el Barça se ilusione con el viaje blanco; los culés saben que allí, en Valencia, el Madrid tendrá que sudar.