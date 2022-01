Eden Hazard responde a Carlo Ancelotti ¿Hay tensión en su relación?

Nunca antes se había visto en el Real Madrid a Eden Hazard a este nivel, ni física ni deportivamente, y sin embargo el belga ha pasado de titular a suplente, con Zidane, y de titular a suplente y después a inexistente, con Ancelotti, lo que deja serias dudas acerca de la relación actual entre el entrenador y el jugador. Se preguntan muchos aficionados si el belga no merece más oportunidades de las que recibe y las palabras de Carletto en rueda de prensa previo al partido de Copa del Rey, que tratan de quitar hierro al asunto, no convencen.

Tengan en cuenta que el ex del Chelsea, que realizó un gran movimiento y ejecución en el gol del triunfo (1-2) ante el Elche, en el minuto 115, salió al campo justo cuando acababa el tiempo reglamentario del partido, es decir, fue la cuarta opción de Carletto, junto a Dani Ceballos, en un partido en el que ya había siete modificaciones con respecto al once habitual del Madrid (Lunin, Lucas, Nacho, Marcelo, Valverde, Camavinga y Jovic), lo que deja a Hazard sin opciones de ser importante.

Hasta Isco Alarcón, que ha sido apartado por momentos del equipo, saltó al terreno de juego antes que Hazard, y por cierto fue el autor del otro gol, como ocurrió contra el Alcoyano, y sin embargo el 7 merengue no se quejó, salió y cumplió, como ha hecho en otras ocasiones. Entonces, ¿ocurre algo más entre ellos, entre Carlo Ancelotti y Eden Hazard? La pregunta, tras el gol de la victoria y los buenos movimientos y momentos sobre el verde del belga, vuelve a salpicar al míster italiano, que además tiene cada vez menos argumentos para sostener su ostracismo sobre el jugador.

Jugadores como Rodrygo Goes e incluso Eduardo Camavinga (quizá por falta de minutos) no han hecho más méritos deportivos que el belga para ganarse más presencia entre los elegidos y sin embargo Carletto apuesta por ellos, como lo hace por Valverde o Asensio, otros dos jugadores que han tenido momentos de irregularidad en la temporada, amén de no dar descanso a un Vinícius Júnior cuyo recambio natural es el propio Hazard. Por todo ello, la duda crece y Hazard no solo habla sobre el terreno de juego, sino que ya convence: es innegable que ayer salvó al Madrid pese a los escasos minutos que jugó.