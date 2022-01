Acuerdo entre Mbappé y Florentino: tras la Champions, torta al PSG

Algo muy extraño y absolutamente extremo ha de ocurrir para que Kylian Mbappé no juegue la temporada que viene en el Real Madrid. Es verdad que el PSG sopesa la opción de hacerse con Zinedine Zidane, principalmente porque Mauricio Pochettino no ha terminado de convencer en París y porque el ex del Real Madrid está libre y dispuesto a aceptar el reto, pero el delantero no condiciona su futuro al de nadie más que sí mismo y este pasa, tras la Champions, por unir senderos con Florentino Pérez.

Avisa ESPN de que el acuerdo, confían en las filas blancas, se producirá en cuanto las circunstancias lo permitan. Mbappé y su entorno, entre ellos su padre, no desean que nadie pueda poner una mancha sobre la profesionalidad y la trayectoria de su hijo en el Paris Saint-Germain, de modo que se niegan en redondo, más aún con la eliminatoria de Champions League por delante, a realizar cualquier tipo de guiño al club merengue; situación que puede cambiar una vez pasen los octavos de final, con vistas a la apertura de mercado.

Dicho de otra forma, una vez se conozca quien, entre Real Madrid y PSG, estará en los cuartos de final de la máxima competición continental, el entorno del 7 del Parque de los Príncipes puede empezar a filtrar aspectos del acuerdo no firmado que poseen con el club blanco. Mbappé jugará en el Madrid y quiere despedirse poco a poco de su afición, tratando de eliminar al Madrid, si puede ser con una notable actuación suya (lo que dejaría aún mejor recuerdo en los hinchas parisinos), e intentando conseguir la orejona en su último año vestido de blaugrana.

Por todo ello ambas partes, el entorno del jugador de Les Bleus y el gigante de la liga española, están en sintonía, saben de las intenciones de uno y otro y, sobre todo, del interés en que al final de temporada sus caminos se unan. De modo que no veremos gestos benevolentes del punta hacia el Madrid por lo menos hasta que pase la eliminatoria entre los dos equipos, momento tras el cual Mbappé empezará a dejar muestras de su inclinación a salir de Francia y la Ligue 1. Todo está dispuesto y sigue el curso natural, el estipulado, el que las dos posiciones han acordado.