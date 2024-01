Iba a ser el nuevo Neymar, corta a la gran promesa de La Masia y está a días del KO, como João Félix

Para el Barça se acabaron los instantes de consolidación, de construcción, en unos días se juega, además de una liga que tiene muy complicada -con los diez puntos de desventaja con que arranca esta decimonovena jornada tras la victoria del Real Madrid y el Girona ante el Mallorca y el Atlético de Madrid- la Copa del Rey y la Supercopa de España, y ese es el margen que se da a Raphinha y João Félix para mejorar. Nos explicamos.

Demasiado tarde y caro por tan poco

Teniendo en cuenta que João Félix ha llegado al Barça como superestrella y que su club todavía propietario, el Atleti, lo quiere vender con la etiqueta de tal cosa, si el Barça se embarca en esa aventura, que le saldrá por un ojo de la cara, tendrá que tener una certeza que ahora mismo no ofrece el menino de ouro. Es más, hay malestar con su actitud y su rendimiento, de ahí los toques de atención que le ha dirigido Xavi antes del parón navideño.

Y con él sucede lo mismo que con Raphinha, un jugador que llegó con el cartel de sucesor de Neymar Júnior y que ha decepcionado enormemente. De hecho, para el Barça es una de las piezas que tienen mercado y que son carne de tal cosa si han de buscar ingresos en verano. Hasta la fecha sus números son pobres, sus grandes actuaciones se cuentan con una mano y encima hace de tapón de un talento como ha habido pocos en La Masia: Lamine Yamal.

Citas clave

Con todo, Xavi les está dando asiento en el equipo titular, de modo que el club ya tiene la escusa perfecta para evaluar su continuidad: como decimos, el Barça se juega en un mes prácticamente más de la mitad de su temporada -entre liga, Copa y Supercopa- y si los resultados no llegan y los dos futbolistas no rinden, la respuesta con ellos estará dada. A estas alturas no cuentan con demasiados argumentos para convencer al club y han de darle un vuelco radical a su situación si quieren vestir de blaugrana en la 24/25.