La pizarra de Simeone y Griezmann retratará a Koundé; Ancelotti ensaya una sorpresa revolucionaria

Dos partidos tan distantes en planteamiento, tan diferentes en configuración, como fueron los dos que jugó el Real Madrid en Riad en la Supercopa de España, son el foco en el que se centran el Cholo Simeone y Carlo Ancelotti de cara al derbi de Copa del Rey de esta noche en el Metropolitano (21.30, hora española), y sobre ello, a Antoine Griezmann le cuadra apostar por aquello que retratará a Koundé y Xavi Hernández, mientras que Carletto medita un cambio bestial.

Vinicius y Rodrygo, en estático

Tras la final supercopera, en el entorno culé se repitió con manida insistencia el planteamiento suicida de Xavi Hernández ante el juego rocoso y eléctrico de la defensa y la delantera blanca, respectivamente, y eso es justo lo que va a evitar Simeone, que sacará un once parejo al que estuvo muy cerca de tumbar al Madrid en Arabia Saudí, uno que haga partir a Vinicius y Rodrygo desde el estatismo, no con espacios abiertos. Así, la línea de cinco es innegociable en el once rojiblanco y eso, en teoría, va a frenar las acometidas en velocidad de los brasileños que tiene a sus órdenes Carletto.

Antoine Griezmann vs Real Madrid | Spanish Super Cup SemiFinalpic.twitter.com/Vsx6y55Yuy — ً (@guywholovebarca) January 10, 2024

Más músculo

Eso sí, lo que medita Carlo Ancelotti para su medular en territorio hostil -como es la casa del eterno rival capitalino, único escenario y rival que los ha hecho morder el polvo esta temporada- es hasta cierto punto revolucionario y desde luego sorpresivo, porque si el italiano apostó por Luka Modric junto a Fede Valverde y Aurelian Tchouameni en la pasada semifinal y lo normal es que Toni Kroos sustituya al croata en el duelo de hoy, el transalpino piensa en cambiar al germano por Eduardo Camavinga, juntando a los dos jóvenes futbolistas franceses en la creación (y destrucción).

Con ello el Madrid tendría más recorrido y músculo, que lo necesitará ante la superioridad que creen los laterales largos atléticos. Es decir, como el partido irá a un ritmo alto, el Madrid jugaría con sus tres mediocampistas (los dos internacionales con les bleus y Fede Valverde) más físicos e intensos, capaces tanto de ayudar en el repliegue como de lanzar el contragolpe. Y si decimos que duda es porque Kroos aporta la seguridad en el pase que tanto hace falta en la salida de balón blanco; por eso Carletto sopesa revolucionar el once... pero también en ser conservador: varemos por qué se decide.