La temporada de Arda Güler y Dani Ceballos pasa por el Metropolitano: oportunidad única e inesperada

Carlo Ancelotti mira al banquillo y siente que ha de dar minutos a varios jugadores, y eso que las lesiones de Eder Militao, Thibaut Courtois, David Alaba y ahora Lucas Vázquez alivian la distribución de los mismos, el problema es que jugadores con nivel para ser titulares como Eduardo Camavinga, Luka Modric, Brahim Díaz, Fran García o incluso Joselu también demandan protagonismo, por eso la temporada de Arda Güler y Dani Ceballos pasa por el Metropolitano.

El once, cada vez más configurado

Si aceptamos que Vinicius, Bellingham y Rodrygo no se mueven del ataque; que Toni Kroos y Fede Valverde son fijos y que Aurelian Tchouameni es algo parecido, que, en todo caso, sería remplazable por Camavinga o Modric; si damos por hecho que Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández forman la línea defensiva, entonces nos damos cuenta que de esos once a los cuatro primeros cambios, al joven futbolista turco y al ex del Arsenal no les salen los minutos en este Real Madrid.

La solución pasa por el Atleti

Una de las primeras oportunidades que pueden tener los jugadores con menos peso y minutos en el equipo blanco, especialmente dos de los más frágiles en cuanto a minutos, como son Güler y Ceballos, pasa por un asunto: vencer en el Metropolitano para que siga habiendo acumulación de partidos y por tanto obligación de rotación. De hecho, si lo blancos ganan en el derbi, el partido del Almería en la Liga, el domingo, tendrá presencia de varios integrantes de la segunda línea.

Ya os contábamos que Brahim podría ser una de estas opciones de cara al choque ante el equipo andaluz, pero Güler y Ceballos saben que con el Madrid vivo en todas las competiciones pueden encontrar su lugar poco a poco en el equipo, como hizo el malagueño. No será fácil y desde luego el choque de Copa es clave para ellos.