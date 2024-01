Mario Hermoso se aleja, Militao y Alaba fuera y del derbi de Madrid salen dos ventas inesperadas

Hace menos de seis meses que aterrizó en Madrid y el futbolista no es que juegue poco, sino que está en la rampa de salida de cara a este mismo mercado de fichajes invernal, donde ha despertado el interés de dos equipos; uno, un octavofinalista de la Champions League, el Porto, y el otro un histórico de la liga turca, como es el Fenerbahçe, lo que no hace sino ahondar en este gran fracaso de la pasada ventana estival. Pero el fichaje veraniego no se iría solo, otro futbolista junto a Mario Hermoso también está con un pie fuera.

Tres jugadores clave, señalados

Si decimos que tres de los centrales del Atlético de Madrid tienen bastantes posibilidades de abandonar el club en un corto espacio de tiempo, los hinchas rojiblancos se llevarán las manos a la cabeza, pero en verdad así es. Mario Hermoso es la pérdida que se prevé si el club y el jugador no llegan a un acuerdo, lo cual, aseguran fuentes de la entidad, es complicado. Sin embargo, hay más, porque uno que fue titular hace dudar a Simeone, mientras que el fichaje del que hablamos puede salir este mismo invierno.

Çağlar Söyüncü ha contado poquísimo para Simeone esta temporada y el club lo quiere vender, de modo que se negocia su venta con el club otomano y el luso por un jugador que puede ser una grata noticia económica, ya que llegó al Metropolitano gratis, pero una peor deportiva, porque dejaría un hueco sin llenar. Y el que sí apunta a llenar el Atleti es el de Stefan Savic, que puede ser la venta más inesperada.

El central serbio no está rindiendo al nivel que desea Simeone y su salida estaría proyectada de cara al mercado veraniego, donde eso sí las opciones serían escasas: sus 33 años y precisamente su bajón deportivo lo colocan en el rumbo de una liga menor, que bien podría ser la Saudi Pro League o la MLS. Así, cinco jugadores que estaban llamados a ser importantes en un derbi los tres atléticos y los lesionados blancos David Alaba y Eder Militao, están medio ausentes de cara al siguiente Real Madrid-Atleti.