Decían que Ancelotti no se movía en enero: uno del City, uno de Francia y 2 más... con una condición

No es que el colista de la Primera División visite el Santiago Bernabéu en el partido liguero, no, porque Carlo Ancelotti ya tenía en mente varios cambios tanto si avanzaba en la ronda de la Copa del Rey como si no, pero es cierto que si el Madrid logra otra vez tumbar al Atlético de Madrid hoy, hasta cuatro cambios severos podrán darse ante el Almería el próximo domingo (16.15, hora española): un ex del City, un internacional con Francia, un capitán y un canterano, a escena.

Jornadas intersemanales y Champions League

Alcanzando -insistimos, si se pasa- la competición del KO velocidad de crucero y con la liga acechando cada fin de semana, amén del eco cada vez más cercano de la Champions League (en febrero), todos los grandes clubs vivos en las tres competiciones se ven obligados a dar descanso a sus habituales, y el Real Madrid no es menos. Sobre este escenario el club blanco, que quiere mantener la estela del Girona en LaLiga, prepara esas cuatro modificaciones en la cita liguera, penúltima del mes de enero, además de la probable de Lunin por Kepa.

Jude Bellingham que sería sustituido por Brahim Díaz; Fran García, que haría las veces de Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, que entraría en la medular por Aurelian Tchouameni, y Luka Modric, que ganaría el puesto de Fede Valverde o Toni Kroos, son las cuatro novedades que podrían darse desde el once que salte previsiblemente en el Metropolitano hoy (21.30, hora española) al que lo haga en la dominical en el coliseo blanco.

Más oportunidades

Siempre pendiente de cómo vaya el resultado y atendiendo a los próximos compromisos -no es lo mismo que el Madrid pase de ronda en la Copa a que no lo haga, ya que entre el partido del Almería y el siguiente, ante la UD Las Palmas puede mediar otro choque del KO- hay jugadores que están con la vista puesta en las oportunidades que esas rotaciones provoquen, como es el caso de Arda Güler y Dani Ceballos, los cuales, como os contábamos en Don Balón, hoy por hoy tienen complicado ser considerados para el once.