Shock en Barça y Arabia: el adiós de Benzema, de color culé, Gallardo se planta y Neymar la prepara

Que Marcelo Gallardo, entrenador del Al Ittihad, haya querido a la vez castigar a Karim Benzema por sus ausencias en los entrenamientos y, del mismo modo, contratar a Ángel Correa para dar más seguridad al proyecto, con el fin de convencer al francés, es un claro ejemplo de que el técnico argentino tiene casi los dos ojos puestos en el ex del Real Madrid y su continuidad. Suya es parte de la decisión para la posible salida en enero del crack, pero también de un ex del Barça, que pone acento culé a esta marcha que esperan como agua de mayor en la Premier League.

Los grandes, casi todos

Casi todos los grandes de Inglaterra con excepción del Liverpool y el Manchester City se han interesado por la situación del punta francés de 36 años, que -ya no es un secreto- no está a gusto con su club saudí y pretende un regreso al fútbol europeo en este mercado invernal, pero cada uno de ellos también sabe que hay al menos tres serios obstáculos para que El Gato consiga llevar a efecto esta idea después de firmar un contrato millonario hace menos de un mes, como lo hizo Neymar Júnior.

Informa 90 min que estos tres óbices son el PIF, el mismo muñeco Gallardo, y el nuevo director deportivo del equipo saudí y ex del Barça (y del Betis), Ramos Planes. Los tres pretenden encontrar una salida a la situación y los tres desean que esta sea la continuidad del jugador; es más, si ellos impiden su marcha esta no se dará, solo que temen su rebeldía… Y la cosa no acaba ahí, porque al ejemplo de Henderson y ahora Benzema, dicen en Brasil, mira con interés un Neymar Júnior que no descarta dejar el Al Hilal.

Complicada salida

A estas horas saben en la Premier League, Manchester United, Chelsea, Arsenal o Tottenham -los más interesados en contratar a Benzema- que en Arabia Saudí no quieren que el francés salga y pueden bloquear su situación; a 14 días para el cierre del mercado europeo, es complicado que el ex blanco salga de su destino de oro; ahora bien, parte de estas posibilidades, curiosamente, pasan por manos culés. Y de lo que suceda con el Balón de Oro 2022 puede venir otro terremoto con Neymar.