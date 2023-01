Rival para Vinicius en la izquierda del Madrid: “será Balón de Oro”

Erling Haaland y Kylian Mbappé parecen dignos sucesores de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la carrera por hacerse con el Balón de Oro, aunque hay otros nombres que hoy suenan lejanos y a los que se les da ciertas dosis de credibilidad, por lo que hacen sobre el terreno de juego, la calidad que atesoran y el equipo en el que lo plasman. Si tenemos que focalizar en el Real Madrid, en este aspecto no hablamos esta vez de Vinicius Júnior, sino de su amigo íntimo en la plantilla: Rodrygo Goes.

Ayer, ante el Cacereño, Rodrygo volvió a marcar un gol decisivo para su equipo, uno que le quita de un problema mayúsculo en la competición maldita del Madrid, la Copa del Rey. El brasileño, caído a la banda de Vinicius -y Hazard, que fue sustituido- hizo de su perfil en la izquierda, ese en el que no se puede prodigar precisamente porque pertenece a su compatriota, un lujo y una maravilla: eslalon de suma habilidad, potencia y velocidad, pausa y disparo al ángulo. 0-1 y el Madrid, a octavos de final.

La acción no se explica sola, es una extensión del gran nivel que va alcanzado poco a poco Rodrygo. Tiene la pausa, el desborde, la inteligencia en el área, sabe asociarse, trabaja en defensa, y, desde ayer, es una seria alternativa en la izquierda por si Vini flaquea. Dicho de otra forma, si Rodrygo ya se ha hecho un hueco si no en el once sí en el doce blanco y lo hace en su salida antinatural desde la derecha, es decir hacia el ángulo del campo, imagínense si puede prodigarse en su perfil bueno: en el regate, hacia su pierna diestra.

Y hay otro factor importante con Rodrygo, tras su renovación con el Real Madrid, el jugador comento que “puedo ganar el Balón de Oro algún día”. Es decir, confía en sí mismo. Y no es el único que lo hace. Su compatriota y jugador del Sevilla, Álex Telles también piensa lo mismo. Es pronto para tales aspiraciones, pero desde luego el futbolista del Madrid está quemando etapas en la dirección correcta: es decisivo (la Champions League 21/22 lo demuestra), tiene todas las cualidades técnicas para ser el mejor y juega en un equipo tendente a ser considerado en alta estima en el trofeo áureo. Sí, Rodrygo Goes, si no por ahora al Balón de Oro, de momento ya pueda aspirar a ser crucial en el once de Ancelotti, incluso, llegado el caso, a disputarle la titularidad en el perfil siniestro a Vini. Y, con él, una cosa puede llevar a la otra…