Seca a Vinicius y aparece Bin Salmán: Juve, Dortmund, ¿Madrid y Barça?

Pocas veces hemos visto tan incómodo sobre el terreno de juego, al menos últimamente, a Vinicius Júnior como lo estuvo el pasado viernes en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid, donde tuvo que verse las caras muy de cerca con una de las grandes promesas reales del fútbol español, Iván Fresneda. La rapidez, velocidad e intensidad, sumadas a una enorme capacidad de anticipación son cualidades que no pasan desapercibidas ni dentro ni fuera de LaLiga sobre el jugador blanquivioleta; es más, al interés manifiesto de la Juventus de Turín y el Borussia Dortmund ahora se suma el del Newcastle de Mohamed Bin Salmán.

Así lo asegura Fabrizio Romano en sus redes sociales, donde pone énfasis en el enorme interés que está generando el carrilero en algunos de los clubs con más nombre del viejo continente. Sin embargo, es importante resaltar la posible propuesta del equipo inglés porque su insistencia podría romper la barrera de resistencia que trata de afianzar con su perla el conjunto castellano, básicamente porque sobra hablar de los recursos económicos que ahora poseen los magpies.

En Pucela las cosas están claras: con el jovencísimo jugador madrileño se ciñen, en cualquier caso, a su cláusula liberatoria, que va hasta los 30 millones de euros siempre y cuando no reciban una propuesta inferior y esta sea rechazada; de suceder tal cosa, entonces la salida del lateral podría cifrarse en 45 millones: un ya jugoso beneficio que en Zorrilla ven como la única vía posible a una venta dolorosa.

Y la pelea está en todo lo alto, de ahí que cada vez vayamos viendo a más equipos sumarse a la puja por Fresneda. No sorprende incluso que ciertas filtraciones venidas desde Madrid y Barcelona apunten ya al club de Concha Espina y al propio FC Barcelona como los siguientes pretendientes de la lista. No en vano, tanto merengues como blaugranas poseen deficiencias en ese costado y Fresneda, internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, parece una apuesta más que atrayente para los dos gigantes del fútbol español. Por eso Juve, Dortmund y ahora Newcastle intensifican sus esfuerzos, saben que la llamada de blancos o culés puede dar un giro a la situación; y por las prestaciones del chaval, quizá está no tarde en llegar.