Xavi se desespera con João Félix y le viene un mazazo horrible tras perder a Gavi, Pedri y Cancelo

Seguimos a vueltas en can Barça con el fichaje que cada vez parece más fallido de João Félix, por sus continuos desplantes y un rendimiento muy intermitente, cuando al Barça en general y a Xavi en particular se les aparece un fantasma que en la ciudad condal no quieren ni ver. Y es que tres de los mejores jugadores del Barça como son Pedri, Gavi y Cancelo no estarán en un partido transcendental, crucial, clave.

Muchísimo que perder y muy poco que ganar

El Barça, en la Supercopa de España, es quizá el equipo que más tiene que perder en la segunda semifinal -después de la que enfrenta este miércoles al Real Madrid y el Atlético de Madrid- del torneo, ya que llega al duelo ante Osasuna (jueves, 20.00, hora española) con muchas dudas, varias lesiones de mucho peso, especialmente las citadas, y sin margen de error: una caída sería un golpe si no definitivo, sí casi decisivo para Xavi Hernández.

Enfrentarse a la que es sobre el papel la víctima de este corto torneo a cuatro bandas, como es el cuadro pamplonés, supone casi una obligación para Xavi y el Barça, una que, al tratarse de un equipo correoso y de Primera División, se le puede atragantar a este Barcelona al que tanto le cuesta ganar. No olvidemos que los culés no ganan por más de un gol desde el 19 de septiembre, donde lo hicieron ante el Royal Antwerp en Champions League por 5-0, lo que hace que el FC Barcelona, por vez primera en toda la historia de los azulgranas, lleve 20 partidos sin ganar por más de un gol de diferencia, y eso en una eliminatoria es más que problemático.

Dicho de otra forma, el rival del Barça en la semifinal obliga a estos a ganar, no solo porque el Barcelona quiera y se le exija el título, porque Osasuna sea muy inferior en potencial, sino porque el Barça no da buenas sensaciones y esta vez sí una caída supondrá uno de los cuatro títulos en juego; el menos importante, sí, pero solo si se gana. Y estas circunstancias llegan sin Gavi, Pedri y João Cancelo, de modo que el mazazo horrible asoma: el mensaje del club es claro, no se puede fallar.