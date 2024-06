Bellingham se dispara contra Vini: se vale de Foden y Kane para tumbar a Camavinga, Kroos y Carvajal

Carlo Ancelotti ha llevado de nuevo al Real Madrid a lo más alto y en una temporada para enmarcar, donde los blancos terminan la Champions League invictos, donde solo han perdido un partido de liga, hay dos jugadores que han brillado con luz propia en la franja de ataque, Jude Bellingham y Vinicius. A ellos hay que sumar como elemento destacado a Toni Kroos, pero ahora mismo es el inglés quien, tras la consecución de la decimoquinta Champions blanca, figura en lo alto de tabla de favoritismos.

Favoritos claros

El mismo preparador de Reggiolo señaló hace bien poco que el Balón de Oro estaba entre Bellingham y Vinicius, y toda vez que la actuación del inglés en la final de la Liga de Campeones, más allá de un portentoso esfuerzo defensivo, fue bastante deslucida, quien más quien menos apunta al brasileño como favorito al trofeo individual. Sin embargo, el de Birmingham se guarda un as en la manga, ese al que ayudan Phil Foden y Harry Kane.

Y es que, si una parte importante del trofeo al mejor jugador de una temporada reside en la actuación de cada futbolista con su club, factor clave para señalar a los tres jugadores del Real Madrid por encima de los Kylian Mbappé, Haaland y compañía; la otra, indudablemente, lo hace en lo que hagan esos futbolistas con sus selecciones y ahora mismo la Eurocopa arranca con Inglaterra como máxima favorita al título por delante de la Francia de su amigo Camavinga, la Alemania de Toni Kroos, la España de Dani Carvajal y Portugal, por ese orden.

Dicho lo cual, ¿alguien duda que, con unos números parejos, Bellingham no puede llevarse el Balón de Oro si su equipo, los three lions, conquista un trofeo que nunca han ganado? Tengan en cuenta que los 23 tantos del ex del Borussia de Dortmund son ya portentosos por ser mediocampista, pero además estos no deslucen ante los 24 de Vini. Es verdad que Brasil también tiene por delante una Copa América, pero el peso del fútbol inglés es importante en estos galardones y si Inglaterra logra ganar la Euro, algo que nunca ha hecho, con Bellingham de hombre destacado, el premio estará casi en sus manos.