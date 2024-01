Carvajal, Joselu y Kepa, atónitos: De la Fuente esperará al crack, no a Sergio Ramos y Brahim

Tras perderse gran parte de la temporada por lesión, precisamente producida en un partido de España, hay un jugador al que los informes apuntan a posible novedad de Luis de la Fuente en la próxima convocatoria de España, para la que aún queda, y que por ser quien es y el tiempo que lleva fuera de juego no deja de sorprender a compañeros suyos en La Roja como Dani Carvajal, Joselu o Kepa Arrizabalaga, pero también a otros que apuntaban a ser posibilidades para el seleccionador nacional, como Brahim Díaz o Sergio Ramos.

Si juega en París estará dentro

Sí, efectivamente hablamos de Marco Asensio quien ha empezado a sacar la cabeza tímidamente en el Paris Saint-Germain y eso le vale para focalizar parte de la atención de un seleccionador que siempre ha demostrado confianza en el jugador insular cuando ha tenido la oportunidad de llevarlo con el combinado hispano. Es verdad que aún no es titular con Luis Enrique, pero ha dejado muestras de su enorme calidad.

Aunque con Asensio siempre pasa lo mismo, parece que tiene más dentro de lo que es capaz de demostrar, al menos esa es la perspectiva que le llevó fuera del Real Madrid. Sin embargo, quizá con eso le llegue para ser parte de los elegidos no ya solo para el siguiente compromiso nacional, sino también de cara a la Eurocopa de Alemania. Como no puede ser de otra forma, su puesta de largo supondría abrir un nuevo debate con la negativa del seleccionador para ilustres como Sergio Ramos, que no irá, o jugadores que están dando un gran rendimiento esta temporada, como Brahim Díaz, el sustituto en el Real Madrid del balear.

Poco a poco

Si ya en los últimos días de 2023 empezó a tener minutos en la Ligue 1, el jugador mallorquín ha tenido más presencia en la Supercopa de Francia y sobre todo en la Copa, donde jugó todo el partido frente al US Revel dando una asistencia excepcional (dos en total) y marcando un gol. A partir de ahora habrá que ver cuánto juga y si eso es suficiente para ir con la Roja, de ser así, habrá debate si mantiene su suplencia con el PSG.