Chasco para De la Fuente, ratificación en Madrid: Florentino, forzado a fichar y tumbar al capitán

José Luis Gayá (un partido desastroso), Íñigo Martínez, David García (parecido a Gayá), Yéremi Pino, Mikel Oyarzabal… fueron varios los jugadores de la selección española que no dieron la talla en un campo complicado, Hampden Park, donde si bien el césped no ayudó, tampoco lo hizo una actitud dubitativa de los jugadores españoles, que terminaron superados por la fe y el empuje escocés. En clave merengue el segundo tanto local tuvo un claro y un cada vez más habitual protagonista en el Real Madrid, uno que pide a gritos un fichaje en el próximo mercado de fichajes veraniego. Por varios motivos.

Evidentemente hablamos de Dani Carvajal, que falló estrepitosamente ante Tierney, el cual se benefició en la primera acción de ataque escocés de la segunda parte de la llegada tardía y mal medida del madrileño para enviar el pase del gol a McTominay, que hizo dos. Los males de España ayer ni mucho menos se cuentan desde el lateral del Real Madrid, pero hay razones en la casa blanca para pensar en reforzar esa banda; uno de ellos recurrente en esa acción.

La primera de todas es que el Madrid no tiene un suplente de garantías a Carvajal, lo que ya de por sí es urgente en el Madrid. Pero es que además al canterano acostumbra desde hace varias temporadas a ser uno de los más imprecisos jugadores en la asociación, con un alto número de pérdidas por partido. Demasiado alto. A la vez, su nivel defensivo también ha bajado, ya no es tan veloz ni tan eficaz en el uno contra uno. Asimismo, su profundidad no es tan lúcida como lo fue antaño, y desde hace varias temporadas sus lesiones se han incrementado. Uniendo cabos, sí, le Madrid tiene un problema.

Por eso el Madrid toma nota, básicamente porque es uno de los señalados en los grandes deslices del equipo merengue esta temporada. Ayer con España decepcionó a Luis de la Fuente, que cambió al también errático Pedro Porro precisamente para dar seguridad y entereza al puesto de carrilero, y nada más salir cometió un gravísimo error que hundió a La Roja. Y lo peor es que no es la primera vez. Los errores, el bajón físico y futbolístico y la ausencia de un sustituto, hacen apremiante un fichaje en esa parcela. El mensaje llegó, como otras tantas noches, claro y preciso a Florentino Pérez.