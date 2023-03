Íñigo Martínez podría perder su tren en el Barça: Xavi sopesa apostar por el campeón del mundo

Dicen que lo de Íñigo Martínez es cuestión de tiempo, pero el Barça tiene un problema y Xavi percibe una solución, que pasa por no agrandar los efectos de lo primero y salvaguardarlo reutilizando la segunda. Es decir, que el futuro vestido de blaugrana del actual central del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, cuyo acuerdo con el Barça es total, se quede en suspenso porque el Barcelona tienen un recambio tal vez igual de bueno y mucho más barato. Su mal partido de ayer con La Roja en Escocia podría tener continuación a modo de pesadilla con el sustituto que le busca Xavi. Se afirma que Martínez ya ha firmado, pero lo cierto es que no tiene hueco.

Ante salidas complejas, necesidades cubiertas

Javier Tebas ha ido amenazando al Barcelona con sus problemas financieros, representados en los salarios de su plantilla, y esa advertencia, más allá de bravatas vacuas es real, de modo que el Barça, le guste o no, debe escucharlas y este asunto toca de lleno con Íñigo Martínez y su futuro en el Barcelona. Básicamente porque si Xavi quiere hacerle hueco en su equipo, primero tiene que deshacerse de otros tantos jugadores que cuentan menos. Y eso no es tarea fácil.

Entre ellos está Eric García, que puede este próximo miércoles día 5 de abril en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid ceder definitivamente su estancia en Barcelona si Marcos Alonso, que no es central, le quita el puesto ante la lesión de Christensen. De ser así, Xavi mostraría la puerta de salida al ex del City. Ahora bien, ¿es sencilla su venta? No, no lo es, como tampoco lo será la de Clement Lenglet o Samuel Umtiti, ambos con contrato hasta 2026.

¿Sorpresa?

Pero con el jugador del Lecce, campeón del mundo con Francia en 2018, es por donde viene la sorpresa para Íñigo Martínez porque su gran nivel en la Serie A y el hecho de que tenga contrato con el Barça despiertan la apetencia de Xavi de recuperarlo, al menos así lo afirma el diario Sport, que pone énfasis en esta posibilidad que se estaría manejando en el seno del Barcelona. Si Umtiti se suma a la causa, con Araújo, Christensen, Marcos Alonso y Koundé confirmados y sin haber vendido a Eric y Lenglet, el Barça simplemente no puede hacerse con más jugadores. El atajo es entendible, arriesgado, sí, pero entendible y lo de Martínez, se haya confirmado o no, ahora mismo no cabe en la 23/24.