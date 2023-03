CR7 se une a Casemiro, el canterano fugado del Madrid y el mejor jugador de Guardiola: no está mal

Cuatro goles en dos partidos avalan una vez más a Cristiano Ronaldo, un jugador insaciable en la faceta más importante del fútbol, uno como ha habido pocos, posiblemente ninguno. Por eso sigue comandando a la Portugal donde brillan jugadorazos como João Félix, Bernardo Silva o Rafael Leão, entre un largo etcétera. De hecho, en su selección sigue vigente, tanto que se pone a la altura de Casemiro, Messi, Mbappé o un canterano fugado del Real Madrid.

Es verdad que ni Liechtenstein ni Luxemburgo, rivales en la clasificación para la Euro de los lusos durante este parón, pueden representar problema alguno para una selección de primer orden como la portuguesa, pero quizá esa sea la clave de Cristiano Ronaldo, nunca baja los brazos, siempre mantiene el nivel, la intensidad, la profesionalidad y el hambre. También se aprovechó de rivales débiles otro capitán vigente, Messi, que junto a su viejo enemigo en el Madrid y Luka Modric son algunos de los más veteranos cracks que aguantan como líderes entre la nueva ola de nuevos capitanes de los mejores combinados nacionales del mundo.

Sorpresas y cambios

Tampoco son nuevos talentos Kevin de Bruyne, el mejor jugador del Manchester City de Pep Guardiola (no lo decimos nosotros, sino el de Sampedor) y desde la retirada de Eden Hazard -de su selección, no se asusten- nuevo capitán de Bélgica; Casemiro, que ya comanda a Brasil o Álvaro Morata, el ex canterano del Real Madrid, hoy delantero del Atleti. Sin embargo, ellos son los nuevos capitanes de los diablos rojos, la pentacampeona y España, respectivamente, y su carrera, parece, aún tiene muchas tardes de gloria por delante.

Más polémicas han sido las capitanías de Gigi Donnarumma, Virgil van Dijk y sobre todo Kylian Mbappé. Los nuevos capitanes de Italia, Países Bajos y Francia han sido designados así por sus entrenadores y sobre ellos cae el peso de tres de los equipos más potentes e históricos del continente. La vieja guardia se resiste a partir y la Euro de Alemania 2024 parece el colofón soñado para Modric y CR7 en un futuro destinado para los Mbappé y compañía.