Cristiano Ronaldo le pone un nuevo desafío a Leo Messi: del homenaje a la fiesta con Bruno Fernandes

Cristiano Ronaldo ha marcado un doblete en la victoria por 3-2 de Portugal contra Eslovaquia que clasifica a su selección para la Eurocopa 2024. Ha recibido un homenaje por sus 200 partidos vistiendo la camiseta de su país.

El equipo que dirige Roberto Martínez está completando una fase de clasificación impresionante. Ha hecho pleno de puntos, algo que solo ha podido igualar Francia, y su número de goles a favor resume bien el enorme potencial ofensivo que tienen los lusos. 27 tantos anotados en siete encuentros disputados. Un rendimiento que la sitúa como una de las principales candidatas a alzarse con el título que estará en juego en Alemania.

125 goles

El doblete del crack portugués fue decisivo en la victoria. El primero llegó de penalti por una mano. Después de ir al VAR para revisar la acción, el árbitro mantuvo su decisión inicial. Cristiano engañó a Dubravka y puso el 2-0 en el marcador. Gonçalo Ramos había adelantado a su equipo con un tanto de cabeza aprovechando un centro perfecto de Bruno Fernandes, que acabó la noche con dos asistencias después de asociarse con su antiguo compañero en el Manchester United para el tanto que puso el 3-1 en el marcador. El futbolista de Madeira alcanza los 125 goles con la selección de Portugal, aunque quiere más: "Si las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Hasta llegar a los 1.000 hay que pasar por los 900, y creo que los conseguiré. Hay muchas piedras que romper para el millar".

Homenaje

Antes del inicio del partido ante Eslovaquia que se ha disputado en el Estadio do Dragao, la casa del Oporto, la afición ha reconocido el rendimiento del delantero con su país, al que ya ha representado en 200 partidos. Algo que jugadores como Leo Messi o Sergio Ramos no han podido conseguir hasta el momento, ya que suman 177 y 181 internacionalidades respectivamente. Un nuevo desafío, que al igual que el de los goles marcados, sigue sirviendo para hacer comparaciones entre la carrera del argentino y la del luso, que ya no compiten por los títulos más importantes en el día a día, pero que quieren volver a ganar con sus selecciones.