CR7 se entera en el entrenamiento del Al Nassr del bombazo con Leo Messi ¿cara a cara otra vez?

Leo Messi y el Inter de Miami lo tenían muy complicado para conseguir una gesta que habría sido épica, la de darle la vuelta a la situación de la franquicia de Florida desde el farolillo rojo de la categoría y colarse en los playoffs por el título de la MLS, pero ni siquiera Leo Messi ha conseguido tal cosa, de modo que el astro argentino se ve de vacaciones antes de la cuenta y eso encaja a la perfección con el deseo obsesivo de Arabia Saudí de darle acomodo junto a CR7 en la liga emergente.

Hasta aquí lo posible y hasta cierto punto racional, sin embargo, para que eso ocurra, para que exista un acuerdo entre Inter y un club de la liga árabe, se deben dar multitud de variantes tan improbables como extrañas. Sí, es cierto que Estados Unidos, como CR7, han amanecido con la información que relacionaba a Messi con la Saudi Pro League, pero esto es más fácil de plantear que de realizar, pero, ¿es posible ver el genio más grande del Barça y al mayor goleador del Real Madrid otra vez cara a cara?

En primer lugar porque Leo tiene contrato con su club y este no quiere renunciar a él, lo cual deja una perspectiva más compleja pero aún así factible… hasta cierto punto. En tales circunstancias, Messi podría llegar cedido a Arabia hasta final de temporada o durante unas semanas, pero eso tendría que hacerse desde el mes de enero, cuando abre de nuevo el mercado, pero se da la circunstancia de que en febrero se reinicia la competición en Estados Unidos, ¿entonces?

Todos los goles de Leo Messi 🇦🇷 y Cristiano Ronaldo 🇵🇹 en enfrentamientos directos ⚽ pic.twitter.com/Ftw2ZsOUni — El Runrún Diario (@ElRunrunDiario) October 12, 2023

David Beckham consiguió en su día una cesión por seis meses en el AC Milan desde la MLS, pero esto, según informan desde EEUU, no va a ocurrir con Messi, básicamente porque esta vez el mismo Beckham y su club no quieren ceder a su jugador, con el que tienen contrato hasta 2025: demasiado poco tiempo para disfrutar de la estrella sudamericana como para malgastarlo. ¿Eso significa que el cara a cara con CR7 es imposible? No diremos tales cosas, pero desde luego se le parece bastante a esa probabilidad.