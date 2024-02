El joven portugués se va con Emery para acompañar a CR7, João Félix y Bernardo Silva en la Eurocopa

El Arsenal está siendo nuevamente uno de los equipos más en forma de la Premier League y esto ha desencadenado que no todos los futbolistas hayan disfrutado del protagonismo deseado.

Este es el motivo por el que Lino Sousa, un joven lateral izquierdo de 19 años, ha optado por aceptar la oferta del Aston Villa para trabajar a disposición de Unai Emery con efecto inmediato. El jugador, quien ha gozado de todo su protagonismo esta temporada con el filial de los gunners, venía mostrando una versión muy convincente que, sin embargo, no ha sido suficiente para que Arteta le haya permitido dar un paso adelante en su carrera y en Villa Park han estado muy avispados para tentar al futbolista con el mayor de los éxitos.

Y atención, porque el Aston Villa ni mucho menos está peleando por retos poco atractivos. El conjunto dirigido por Emery está siendo una de las grandes revelaciones de la campaña en la Premier, por no decir la que más, y, aunque tropezó de forma humillante ante el Newcastle en el último compromiso liguero, el club está ubicado con la quinta posición en la tabla igualado a puntos con el Tottenham Hotspur, que ocupa la última plaza que da acceso a la Champions League 24/25.

De ahí que el fichaje de Lino pueda ayudar a conseguir este objetivo y, ya mirando al plano personal, el jugador portugués pretende fortalecer su candidatura a recibir la llamada de Roberto Martínez y ser uno de los elegidos para disputar la próxima Eurocopa en Alemania, un equipo que tendrá a CR7, Bernardo Silva y João Félix sus grandes referentes para intentar ganar el torneo.

🚨🟣🔵 EXCLUSIVE: Aston Villa agree deal to sign Lino Sousa from Arsenal on permanent move, here we go!



Agreement in place for 2005 born fullback who’s set to complete medical in the next hours.



Rangers, Galatasaray and Juve were keen but Sousa set to join #AVFC. pic.twitter.com/iHAOQxY0kh