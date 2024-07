El problemón que no vio CR7 para Tchouameni y Koundé: vaya encerrona de Olmo, Nico y Yamal ¡Siete!

Caída ya Alemania, la eliminatoria estrella de esta Eurocopa, con permiso del Países Bajos-Inglaterra (miércoles día 10, 21.00, hora española), es la que enfrenta al máximo goleador del torneo, España, con 11 tantos (en el cómputo general está igualado con los de Nagelsmann), con la menos goleada, Francia, con 4 porterías a cero (precisamente seguida por España, con 3), sin embrago existe un desequilibrio entre las dos estadísticas que CR7 y Portugal no trataron de explotar y Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal sí van a hacer.

Una diferencia notoria

A un partido y en unas seminales hay muchos escenarios posibles en un España-Francia y casi ninguno es previsible, máxime con tanta calidad sobre el tapete, ahora bien, si las estadísticas marcan tendencia, que en el caso de España se confirmaron ante Alemania, la diferencia entre las virtudes de La Roja y las armas de les bleus es de siete tantos en favor de los primeros, y eso puede decirnos algo. Así, a los 11 goles marcados por los españoles, Francia solo aporta 3. Es verdad que los galos solo han recibido un tanto, pero es que España solo ha concedido dos por los once anotados, y eso nos da un balance de +9 para los de Luis de la Fuente, por el +2 para los de Didier Deschamps. Pero, ¿en qué se ve reflejado esto en el partido y sobre todo en la forma de jugar de los tres atacantes hispanos?

Sencillo, España es capaz de correr con espacios cuando recupera, y lo hace con mucha eficacia, pero es que La Roja busca esa recuperación cerca del área rival, lo que puede ser un problema para Francia. Y ese problema, bien lo saben los seguidores del Real Madrid y el Bayern de Múnich, también los del Barça, viene dado por las dificultades que tienen para sacar el balón desde atrás los Dayot Upamecano, Jules Koundé y Aurelian Tchouameni.

Es posible que ellos, como Lucas o Saliba tengan orden del míster francés de no complicarse y buscar la espalda de los centrales españoles ante la presión, pero eso, en muchos casos, supone darle la pelota al equipo que mejor y más la acumula, es decir, cederle el control del partido a España. Por eso la presión a la que no le sometieron a les bleus otros rivales, entre ellos Portugal, sí les va a caer a los jugadores de contención francesa por parte de Olmo, Nico y Yamal, y sobre ella es por donde el dato estadístico puede decantar el choque. Puede que no, pero es un asunto demasiado flagrante en lo que llevamos de torneo como para no incidir en él.