Francia confirma el secreto y Lucho y Al-Khelaïfi no lo niegan: fecha fijada para la firma de Mbappé

De Kylian Mbappé se podrán decir muchas cosas, pero no que no maneje los tiempos como nadie. Los suyos, claro. No decidió antes irse del PSG porque quería sentar poso en el club y ganar dinero con ello, y cuando lo tenía todo en su mano para quedarse bañado en oro ha decidido marcharse. Tiene su futuro cristalino y como tal anuncia cuándo será la firma con su nuevo club.

Los tiempos que tanto se han criticado

Ni al Paris Saint-Germain, ni a Luis Enrique, ni al mismo Nasser Al-Khelaïfi les sentó bien la obcecación del crack por anunciar antes de tiempo su salida del club, pero de nuevo el jugador tenía sus tiempos y sus motivos -sea cual sea el orden, no cambia el producto- y ahora pasa lo mismo con su fichaje definitivo por algún club, posiblemente el Real Madrid. Puede que anuncie antes a dónde se va, pero ya ha dejado claro cuando debe estar todo cerrado.

En una entrevista con Telefoot, el crack de Francia y del PSG decía acerca de su situación que “la gente sabrá. Llegaré a la Eurocopa con tranquilidad. Ya estoy tranquilo. Ya ni siquiera es un tema en el club (PSG). Nadie me habla de eso. No hay preocupaciones. Iré a la Eurocopa con tranquilidad y con la certeza de hacer grandes cosas”, comentaba. O lo que es lo mismo, el capitán de Francia quiere llegar a Alemania sin tener presentaciones pendientes, luego estás han de suceder antes.

Es decir, si la Eurocopa empieza el 14 de junio, siendo el debut de Francia el día 17, ante Austria, todo debe estar resuelto mucho antes. En base a ello, se pueden hacer conjeturas. Es verdad que no es lo mismo que el PSG llegue a la final de la Liga de Campeones, que es el 1 de junio, a que no lo haga. Lo mismo sucede con el Real Madrid. Sea como fuere y según sus palabas, el Real Madrid o quien vaya a ficharlo deberá presentarlo entre finales de mayo y antes de la concentración de 'les bleus'.