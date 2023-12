Luka Modric, Donnarumma y una leyenda del Barça, el infierno de España con Lamine Yamal y Pedri

La suerte no ha acompañado a la Roja en el sorteo de la Eurocopa. Cuando podía parecer que la fase de grupos sería un mero trámite para los españoles, la realidad ha sido completamente opuesta y ha mandado a los de Luis de la Fuente al matadero, cayendo de pleno en un grupo con Italia, Croacia y Albania. Todo mal para el combinado nacional, que no tendrá ningún momento para relajarse en el que será el primer examen serio de un Luis de la Fuente discutido por todos.

Una España mermada y con muchos viejos conocidos

Ya es seguro que los españoles no llegarán en plenitud de condiciones a la competición. Y es que, a diferencia de los demás equipos, España ya cuenta con una baja prácticamente asegurada, la de un Gavi que, si no sucede un milagro, o arriesga demasiado, no debería llegar en condiciones de competir en plenas facultades. El centrocampista culé se ha convertido, junto con sus compañeros del Barça, Pedri y Lamine Yamal, en un pilar básico para la Roja, que depende, en gran parte, de su aportación, tanto con balón como sin el esférico.

Entre los rivales de España, se encontrará la Croacia de Luka Modric, el eterno equipo infravalorado que lleva más de una década siendo fijo en las fases finales de los grandes torneos, algo que no sería novedad en esta edición de la Euro, donde además de la leyenda del Real Madrid, también acudirán cracks de talla mundial como Gvardiol, Kovacic o Brozovic. Un rival que siempre conviene evitar.

Por otro lado, llegan los vigentes campeones. Italia, que pese a no estar en el Mundial de Qatar, ya fue capaz de batir a España en la anterior edición del torneo para llevarse un trofeo que, de la mano de Donnarumma, Barella y compañía, esperan revalidar.

Finalmente, los culés encontrarán un viejo conocido en el banquillo de Albania, Sylvinho, pupilo de Guardiola y jugador especialmente querido entre los culés, ha sido el encargado de llevar a los albaneses a su segunda clasificación en toda su historia, nada que perder y todo para ganar para los del brasileño.

Así pues, con los grupos ya definidos, es el momento para que Luis de la Fuente prepare a consciencia a los suyos para hacer frente a la que puede ser una de las fases de grupos más duras de los últimos años para la Roja.