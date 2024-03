Mendes y Pimienta obligados al bestial desenlace: Leão y De Ligt eligen equipo, OK tras Eurocopa

Han sonado para ser objetivos prioritarios del Paris Saint-Germain, del FC Barcelona, del Manchester United o el Chelsea, están en la agenda de estos y otros grandes clubes del continente y prometen ser dos de las figuras de este tramo final del entorno UEFA y en la próxima Eurocopa y los dos han echado un cerrojazo enorme a los rumores, por ahora no piensan moverse de sus respectivos equipos.

La figura de confianza de Leão, Ted Dimvula, quien está en disputa con Jorge Mendes por el control de las acciones del crack del AC Milan, habló recientemente sobre el futuro del jugador frito de los rumores que le persiguen, y dejó claras sus preferencias. “Sí, estamos en conversaciones con el AC Milan para prolongar el contrato de Rafael. Como en cualquier operación de esta magnitud, las discusiones son largas y cada detalle cuenta. Tenemos previsto reunirnos con la dirección del club en las próximas horas para tratar el asunto. Para Rafael, el AC Milan es un club importante y sus ambiciones no han cambiado desde que llegó aquí. Quiere jugar a las órdenes de un entrenador que sea capaz de desarrollarle y quiere jugar en la Liga de Campeones”. Otra cosa será lo que intentaría Mendes si consigue hacerse con el punta rossoneri. En cualquier caso, de su mensaje se atisba que no se moverá por ahora, pero no lo asegura en el futuro.

Quien también ha hablado es Matthijs de Ligt, representado por Rafaela Pimienta, quien en vísperas del partido de Champions League ante la Lazio dijo que “no estoy pensando en eso ahora. Estoy muy feliz en el Bayern de Múnich. Por supuesto que hasta ahora no he tenido una temporada fácil, estuve lesionado durante mucho tiempo, pero en este momento me siento bien y estoy en forma, quiero jugar". Y quiere hacerlo allí, en Múnich.

O cambian mucho las cosas o Leão y De Ligt no se moverán, no al menos en la 24/25.