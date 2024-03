De la reunión real de Luis Enrique y Kylian Mbappé se viene lío final: Messi y Neymar ya lo vivieron

El Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé escriben sus últimos capítulos juntos, lo cual, para el entrenador del equipo francés, Luis Enrique, es un proceso natural, pero no así las formas, que influyen decisivamente en el contenido del trabajo de Lucho, y dado que el 10 de les bleus no está acostumbrado, como los hinchas parisinos, a verlo salir del campo y la Champions es el interés compartido de todos, la reunión entre el técnico y el crack no es clara y deja entrever un lío mayor; uno que ya vivieron en París Leo Messi y Neymar Júnior.

De ahí en teoría han salido las intenciones de Lucho, que pasan por preservar la función estrictamente deportiva y dejar a un lado lo que no tiene que ver con su papel en el club, es decir, si es cambiado es porque el entrenador cree que en ese momento ha de hacerlo, porque considera que es lo mejor para el equipo en ese instante. No hay más. Otra cosa es que el galo lo acepte y que se lo crea. Por ese lío por ahora no llega la sangre el río, pero la Champions League lo puede cambiar todo.

Hoy el equipo francés visita a la Real Sociedad con media eliminatoria sentenciada a su favor (2-0) pero sin ganas de sorpresas, y es que por ahí sí le puede estallar en la cara este asunto a Lucho. Y mucho más a Mbappé. El club ha querido crear ya una barrera entre el internacional francés y la entidad, una que Luis Enrique no quiere usar… por ahora. Como decimos, una eliminación de la Liga de Campeones haría del final de Mbappé en el Parque de los Príncipes un lugar muy, muy incómodo y encaminaría su temporada al abismo del olvido.

El verdadero aviso

“Tarde o temprano jugaremos sin Mbappé, así que estoy buscando la mejor opción para el equipo. Haré lo mejor para mi equipo. No quiero crear controversia, es mi decisión”, decía Luis Enrique a los medios sobre las sustituciones de Mbappé. Es decir, aunque al entrenador dice no afectarle lo que desea el club, que es ir apartándolo, este ya empieza a obrar como si su número 7 no contara para la causa. La realidad es que poco a poco vamos a ir viendo como merman los minutos del crack, cosa que se precipitará de forma abrupta si hay caída en la Champions; de Messi y Neymar conocemos el resto de la historia: la culpa se cargó rápido sobre sus hombros; los pitidos y el sonido de viento cayó sobre ellos rápida, manida e intensamente hasta junio.