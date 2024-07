Rodri, Fabián y Yamal voltearán el plan para fundir a Kroos, Rüdiger y Gundogan: ojo a los 2 cambios

Decía la prensa germana al término del partido de España ante Georgia (4-1) que su selección se vería las caras en cuartos de final ante el favorito al torneo, un favoritismo que La Roja ha ido construyendo a cada paso, ya que no llegó a esta Euro 2024 ni por plantilla ni por resultados como tal cosa, pero sí, a día de hoy nadie tiene tantos argumentos de peso para creer en levantar el trofeo como los que posee España, y encima están dos cambios que ya preocupan a Kroos, Rüdiger y Gundogan.

Reconfigurar el patrón de juego

Uno de los elementos clave de este próximo viernes 5 en el duelo entre Alemania y España (18.00, hora española) será ver quién gana la posesión del esférico, dándose el caso de que posiblemente Rodri, Fabián, Yamal y compañía sean capaces de quitárselo o el menos hacerlo en grandes fases del duelo a los Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Gundogan y compañía, pero no es eso lo que más preocupa a Julian Nageslmann, sino el otro cambio de guion.

De sobra es sabido que el fútbol control, de posesión, es la seña de identidad que abandera siempre España, una que decidió hace ya más de una década emular el combinado teutón, de modo que una selección le quite a la otra esa idiosincrasia será ya motivo más que de sobra para la incomodidad en el adversario. ¿O no? Lo cierto es que esta España no se parece a la que gobernó Europa y el Mundo hace tres lustros, esa que vivía y moría con el balón en sus pies, básicamente porque quizá esta sea más débil defensivamente, pero es mucho más vertical, tiene más gol; es decir, a la contra, España es peligrosísima.

El problema de Mannschaft es que quizá a España le favorezca salir a la contra con Nico Williams y Lamine Yamal al espacio, que están siendo, sin lugar a dudas, no solo las sensaciones del torneo, sino las estrellas de este. Y ese guion extra de La Roja preocupa en Alemania. La falta de solidez defensiva que demuestran las dos selecciones es palpable en ese contexto del rápido repliegue y en campo abierto, las flaquezas de un medio del campo veterano, como es el alemán, pueden ser más evidentes con dos velocistas de esta talla. O lo que es lo mismo, no solo el jugador del Athletic y el del Barça demuestran que España es letal a la contra, Dani Olmo también se une a la causa, pero, claro, ¿puede jugar Alemania replegada? ¿Puede lucharle el control de la pelota a España? Y lo que es más importante, ¿le conviene?