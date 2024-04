Sorpresón en España: Xabi Alonso top-1, Guardiola alucina y Emery y Arteta amenazan a De la Fuente

Lo conseguido por Xabi Alonso es una gesta de dimensiones enormes, para empezar porque le ha dado al Bayer Leverkusen el primer título de Bundesliga en su historia, pero también por el juego desplegado para lograrlo y porque lo ha hecho hasta la actualidad sin perder ni un solo partido. Y quizá lo del tolosarra no sea un éxito aislado, sino la dinámica actual, lo que pone en el debate de cara a la Eurocopa un hecho; España tiene a los mejores entrenadores.

LaLiga, la excepción que confirma la regla

Alonso, Luis Enrique o Pep Guardiola no hacen sino confirmar una realidad, los entrenadores españoles son ahora mismo los mejores del planeta, salvo la excepción de Carlo Ancelotti, LaLiga y el Real Madrid, líder de esta, y eso, como no puede ser de otra forma, pone en un serio aprieto a Luis de la Fuente si este no logra hacer un buen papel en la Eurocopa. Y no solo por estos tres entrenadores nombrados, líderes con sus equipos en Alemania, Francia e Inglaterra, sino por todos los demás.

La Premier habla español

Si el Arsenal de Mikel Arteta, otro de los mejores entrenadores del momento, ha dejado ir media Premier League con su derrota (0-2) ante el Aston Villa ha sido, otra vez, por culpa de otro español, Unai Emery, que está cerca de meter a los villanos en la UCL 24/25; es decir, la liga más poderosa del planeta, la inglesa, no es que entone el habla hispana, es que escribe sus renglones de éxito en español.

De Pep Guardiola, que lo ganó todo con el City la temporada pasada y que va camino de lo mismo en esta, a Luis Enrique, campeón virtual con el PSG de la Ligue 1; Xabi Alonso, campeón de la Bundesliga y firme candidato a ganar también la copa alemana y la Europa League; pasando por Arteta, Emery, Xavi Hernández, aspirante serio a la Champions; Míchel, que está a un paso de meter en la Liga de Campeones al Girona, o Ernesto Valverde, campeón de la Copa del Rey con el Athletic, España tiene mucho donde elegir, mucho y muy bueno.

En suma, Alonso, que es el mejor entrenador de la temporada, y Guardiola, la excelencia en los últimos años, no son ya la excepción sino la regla.