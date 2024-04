De Vini a Zidane: Ancelotti ríe, Arda Güler llora y Florentino se harta del mito y lo desacredita

Para quienes esperan un paso al frente, al estilo del FC Barcelona -ya saben, el club blaugrana y el blanco son vasos comunicante- de los jugadores jóvenes y a ser posible de la cantera para guiar parte del futuro del Real Madrid, corren tiempos oscuros, por Carlo Ancelotti y por Raúl González Blanco, lo cual es una losa para Arda Güler.

Sin crédito alguno

El técnico italiano del Real Madrid es uno de los entrenadores que menos mira a la cantera del club a la hora de planificar su temporada y su calendario, es más, rara vez hace uso efectivo de esta, que solo toma un pelo de aire al calor de las lesiones, cuando estas son numerosas, y en partidos y minutos de bajas pulsaciones. Por eso no puede haber Cubarsís o Yamales en el Madrid -amén de que tal vez no haya jugadores de esa calidad ahora mismo en el Castilla-, y encima el mito blanco, entrenador del Castilla, se lo está poniendo fácil, bien lo sabe Zinedine Zidane y, para su desgracia, Arda Güler, de nuevo inédito en el último duelo liguero, esta vez ante el Mallorca.

Una nueva derrota y caída libre

El Real Madrid Castilla, lejos de consolidarse como un aspirante a Segunda División ya lucha por sobrevivir a la categoría de bronce, Primer Federación, después de perder 8 de sus últimos 13 partidos en una caída libre que desacredita al ex delantero del Madrid como futurible al banquillo del primer equipo. Es verdad que Florentino Pérez ya confiaba en Ancelotti y después en Xabi Alonso para ello, quizá en Zidane, pero si había un hueco, el Castilla se lo está cerrando.

Ni zidanes ni pavones

Más miró a la cantera, no en vano se formó ahí, Zidane, que además tiene en el filial a uno de sus hijos, que precisamente juega junto a otro Vinicius, este, Tobias, otro al que Carletto no ha dado cancha, y ahora que el Barça resucita apoyado en su talento de la casa y que Zizou suena para el Bayern, Raúl, que era tras Ancelotti, Xabi y el francés, el cuarto en discordia para ocupar el banquillo en 2026, se cae de la elección: da igual que Zizou y Alonso se comprometan con Bayern y Bayer, Rául no es una opción.

Y todo esto es premonitorio para Arda Güler, si Carletto no mira al talento de la primera plantilla -ahí está él, que no juega ni un minuto- cómo va a hacerlo a la cantera; los jugadores del Castilla y el mismo futbolista turco bien harían en mirar minutos fuera para no esperar lo que no va a suceder.