Tras el gol de Merino, sigue la sangría en la Selección alemana; Kroos, Müller y ahora Neuer

El arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer le puso punto final a su historia con la Selección alemana, después de 15 años. El guardameta campeón del mundo en Brasil 2014 compartió la decisión con sus seguidores a través de un posteo en las redes sociales.

En el texto, Neuer expresó que “tras más de 15 años y 124 partidos internacionales, hoy le pongo fin a mi carrera en la selección alemana de fútbol. Quien me conoce sabe que no he tomado esta decisión a la ligera. Me encuentro muy bien físicamente y, por supuesto, el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México también me habría atraído”.

Pero, según reveló, después de “muchas discusiones intensas y largas con mi familia y mis amigos, llegué a la decisión de que ahora es exactamente el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional”.

De esta forma, el futbolista nacido en Gelsenkirchen defendió por última vez los colores de la Selección de Alemania en la derrota 2-1 ante España en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

La despedida del arquero teutón se suma a las salidas de otras figuras icónicas como Toni Kroos y Thomas Müller. Por su parte, Ilkay Gündogan también anunció que no seguirá en el seleccionado.

En medio del revuelo que generó la noticia, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales. “Las palabras parecen demasiado pequeñas para uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Pero vienen del corazón: ¡Gracias, Manu!”.

Además, la dirigencia del fútbol destacó que fue uno de los arqueros que redefinió el puesto, gracias a su técnica y habilidad con los pies. “Justo como este equipo. Tu equipo. Como capitán. Como un modelo a seguir. Como campeón del mundo. Como amigo. ¡Te extrañaremos!”, cierra la publicación.