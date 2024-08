Guardiola da el OK y Gündogan regresa al City; Laporta agradece el gesto del alemán con el Barça

Ilkay Gündogan se marcha del Barça y regresará al Manchester City. El futbolista de 33 años entendió que no era prioridad para el entrenador Hansi Flick y su representante hizo las gestiones correspondientes para acelerar su vuelta a los Citizens. El alemán ya habló con Pep Guardiola, quien lo espera con los brazos abiertos.

Según informó Fabrizio Romano, Gundo ya se despidió de todos sus compañeros del elenco blaugrana mientras los clubes están completando todos los documentos.

Además, destacó un gesto que tuvo el jugador con el FC Barcelona, que está atravesando una realidad económica. “Aceptó irse en una transferencia libre y no recibirá os dos años de salario que le quedaban en su contrato con el Barça”, completó Romano.

🔵🔴👋🏻 Ilkay Gündogan has said goodbye to all his Barça teammates this morning while clubs are completing all the documents.



Gündogan has accepted to leave on free transfer; he’ll NOT receive two-year salary remaining on his Barça contract.



Man City, set to welcome him back. 🛩️ pic.twitter.com/kbHN7jfYQV