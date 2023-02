Ten Hag fulmina al crack y desvela el nuevo galáctico del United: “mucho mejor”. El Barça, atento

Pocos entrenadores en Inglaterra conocen mejor la Eredivisie y más concretamente el Ajax de Ámsterdam que el actual míster del Manchester United, un Erik ten Hag que pidió con insistencia el fichaje del brasileño Antony, por el que el club pagó algo más de 95 millones de euros. El extremo era la estrella del gigante neerlandés sin embargo no ha cuajado todavía en OId Trafford, quizá por eso el míster ya se arranque con otro objetivo.

No es un secreto que el United está interesado, de cara al mercado de fichajes veraniego, en Mohammed Kudus, jugador de la medular del Ajax que ha tomado un nuevo protagonismo en la entidad cuatro veces campeona de Europa desde que Alfred Schreuder fue sustituido como entrenador del Ajax. Ahora, con Johnny Heitinga el que fuera uno de los puntales del pasado Mundial de Qatar con su selección, Ghana, toma nueva forma y tiene una pinta muy buena.

Lógicamente si el United se lanza a por el africano, la comparación con uno de los grandes fichajes del equipo inglés, como es Antony, ex del Ajax, cuyo rendimiento aún no se ha visto, es no solo inevitable sino pertinente. Y el primero que la ha hecho, disparando con sorna al futbolista internacional brasileño ha sido una leyenda del fútbol europeo y de los Países Bajos como es Marco van Basten, el cual dijo en Ziggo Sport que “creo que Mohammed Kudus es mucho mejor jugador de fútbol que Antony”. Directo y preciso, como fue como delantero legendario, el mito neerlandés lo tiene claro con Kudus y Antony.

Van Basten dijo que Kudus ya es el mejor jugador del Ajax y ahondando en las diferencias con Antony, debido al interés de Ten Hag y el United, comentó en el mass media que “Kudus tiene una técnica mucho mejor y sabe lo que hace. Antony puede ser más rápido, pero Kudus es más inteligente y más técnico. Es mucho más futbolista, lo puedes colocar en cualquier parte del campo, un todoterreno para el equipo”.

Con contrato hasta 2025, el jugador de Accra tiene 22 años y es una de las revelaciones de Europa. La ventana de transferencias estival será un momento clave para el jugador.