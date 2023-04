Marcelo convence a James Rodríguez y Colombia no da crédito con este inapelable giro en su carrera

Marcelo y James Rodríguez protagonizaron dos de los bombazos del postrero mercado de fichajes veraniego con su llegada al Olympiakos, club que ha disputado esta temporada la Europa League, en el último suspiro de la ventana.

El conjunto griego no dudó en abrir la puerta a dos futbolistas que cuentan con una contrastada trayectoria en la élite europea y, aunque con su llegada a Atenas despertaron unas expectativas muy altas, el rendimiento de ambos futbolistas ha sido muy decepcionante para los intereses del conjunto griego, tanto que a día de hoy, 15 de abril, y sin haber finalizado todavía la campaña, ni Marcelo ni James forman parte del club.

El lateral brasileño decidió rescindir su contrato con el Olympiakos hace un par de meses atrás y, cuando se estaba especulando con su posible aterrizaje en el Al-Nassr para reencontrarse con su amigo Cristiano Ronaldo, Marcelo decidió regresar al Fluminense, su primer club profesional.

Eso sí, no ha demorado mucho más tiempo James el optar por una decisión como la de su excompañero. Aunque el colombiano aún no ha oficializado su próximo destino, ya se ha hecho oficial su resolucion de contrato con el conjunto griego, algo que no deja de ser sorprendente atendiendo a que el jugador de 31 años venía gozando de un amplio grado de protagonismo en el equipo, un equipo que está en plena lucha por el título liguero a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato.

El propio atacante colombiano anunció su salida de Grecia para buscar una nueva aventura profesional y, aunque no ha concretado mucho más acerca de esto, todo apunta a que James Rodríguez volverá a la élite europea en lo que supondrá un nuevo giro radical en su carrera deportiva: este deseo ya se lo transmitió a su agente, Jorge Mendes, antes de recibir la propuesta del conjunto ateniense en verano

Eso sí, veremos si la oferta que recibe el futbolista colombiano satisface sus necesidades tanto deportivas como económicas ya que sus prestaciones en los últimos meses ni mucho menos facilitarán este cometido.