Ni Endrick ni Vitor Roque, Barça y Madrid dirimen quién se lleva al nuevo galáctico: 85M y juega hoy

Esta misma noche el Bayer Leverkusen tendrá que cumplir expediente ante el Hacken en la Europa League tras haber ganado sus cuatro primeros partidos en la competición de plata del fútbol europeo, un expediente impoluto que también acompaña al equipo de la aspirina en la Bundesliga, donde es líder y solo ha empatado un partido (el resto han sido victorias), pero este y venideros duelos de los germanos ya acaparan la atención de Europa, básicamente porque son oportunidades para ver al crack del futuro.

Blaugranas, merengues y medio continente

Y es que, si Xabi Alonso es el motor de este equipo, Florian Wirtz es su vértice de genialidad, de ahí que tanto el míster tolosarra, ex del Real Madrid, y el fantástico y jovencísimo (tiene 20 años) jugador alemán estén en la agenda del equipo del Santiago Bernabéu. Es verdad que hay muchas voces en torno al gigante de LaLiga EA Sports que miran la actual plantilla blanca y no ven necesidad de tal incorporación, pero esto no es lo que piensa el club. Primero porque Wirtz es uno de los jugadores más prometedores de Europa pese a su valor de mercado, unos 85 millones de euros, pero es que, además, el Madrid busca recambios para Toni Kroos y Luka Modric, dos jugadores que pueden abandonar el club al término de la presente campaña.

Enfrente está el Barça, a quien los problemas económicos dificultan esta y otras operaciones galácticas pero a los que seduce enormemente el jugador del Leverkusen, y tanto es así que la posible salida de la entidad catalana de jugadores como Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Ansu Fati o Raphinha se ven como vías plausibles para lograr el fichaje de Wirtz, un jugador que, llegado el caso, está llamado a formar un dúo de ensueño con Pedri.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Bayern de Múnich e incluso Paris Saint-Germain son algunos de los otros equipos que ya miran con ambición al jugador a las órdenes de Xabi Alonso al que, eso sí, dicen voces cercanas al jugador le seduce la posibilidad de vestirse con la elástica blanca o la azulgrana.