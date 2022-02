Xavi inicia la revolución, desde la Bundesliga sentará a Piqué y Eric

El Barcelona mereció más ayer en el Camp Nou ante el Nápoles en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, pero tras el empate (1-1) tendrá que jugarse el pase en el complicado Diego Armando Maradona, y en parte sus dificultades vienen por una transición no realizada en la defensa y que poco a poco pide ser tomada en consideración. Gerard Piqué y Eric García, recién llegado, no están dando seguridad al equipo, de modo que Xavi, consciente de ello y de las dificultades económicas del Barça, ha encontrado en la Bundesliga la opción perfecta para el futuro.

Tal y como asegura el medio de comunicación 90 min, el FC Barcelona estaría seriamente sopesando la incorporación del jugador del Borussia Mönchengladbach e internacional alemán, Matthias Ginter, el cual ofrece muchas de las cualidades que busca el entrenador en un líder de la zaga, dándose el caso, además, de que esta operación saldría gratis, ya que el futbolista bávaro culmina contrato con su equipo y no piensa renovar con la escuadra alemana.

Es más, el citado mass media sacaba a relucir las palabras vertidas por el jugador en el mes de diciembre que casan a la perfección con el interés del Barcelona en su figura: “después de largas deliberaciones, he decidido no renovar mi contrato a punto de expirar. Después de cinco años fantásticos en el Borussia Mönchengladbach, es difícil para mí dar este paso, pero he decidido tomar un camino diferente para mi desarrollo personal y profesional”.

Rápido, de gran envergadura (191 centímetros) y contundencia, curiosamente el germano forma pareja de centrales en la Die Mannschaft con un anhelo del Real Madrid para la campaña que viene, Antonio Rüdiger. Esta temporada, el que fuera jugador del Borussia de Dortmund, ha vuelto a ser crucial en el eje del Mönchengladbach, perdiéndose solo 3 de los 25 partidos disputados por la entidad alemana entre liga y Copa DFB. Nacido hace 28 años en Freiburg im Breisgau, Xavi ya ha elegido la pieza del mercado, esa que es a la vez barata y fiable, esa que debe sentar a Piqué y Eric García.