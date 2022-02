Roma y José Mourinho, primer zarpazo al United, con CR7 de fondo

Uno de los asuntos más mediáticos de los últimos tiempos, más allá de las competiciones europeas, ha sido el acercamiento entre José Mourinho y Cristiano Ronaldo, ya sea vía AS Roma o a través de una hipotética segunda etapa del entrenador en Old Trafford, lo cual, como no, tiene que ver con la crisis deportiva e institucional que azota desde diferentes frentes a la entidad de la Premier League. Es más, ahora hay una nueva iniciativa del míster luso en la plantilla del United que tiene que ver con esa vulnerabilidad del gigante de la liga inglesa.

The Mirror, de hecho, adjudica ahora al entrenador un nuevo intento, tras aquel fallido por Granit Xhaka en el Arsenal, precisamente en las filas de los diablos rojos, siempre con Cristiano Ronaldo como telón de fondo. Sobre esto último, hay que decir que crece tanto la posibilidad de que Cristiano Ronaldo abandone el club inglés al final de temporada como se aleja la posibilidad de que Mou regrese a las filas de los red devils, pero nada es descartable.

Sin embargo de momento y aunque sea una última gestión a la causa romanista, el citado mass media británico asegura que Mourinho quiere a Eric Bailly, ex del Villarreal, en las filas capitalinas la temporada que viene. Recordemos que Mou conoce al jugador africano y cree que, dado su protagonismo residual en el Manchester United y sus cualidades, puede rendir en la Serie A.

Y ayuda en esta posible transferencia el hecho de que el costamarfileño apenas ha contado a lo largo de la temporada para Ole Gunnar Solskjaer, mientras este fue el entrenador del United, y ahora para Ralf Rangnick, actual míster hasta final de temporada en el club inglés. Por otro lado, y tal y como le sucede al equipo del Teatro de los sueños con Paul Pogba o Jesse Lingard, Bailly acaba contrato en junio y ninguna de las dos partes quieren prolongar su unión, luego la Roma, si nada se tuerce, puede ir preparando su dorsal.

CR7, Mou y el United es el triunvirato que empieza a dar juego; Bailly es el primer plato de este menú que apunta al verano.