Ama al Barça desde niño, pero lleva muy mal la relación con Flick y su salida está sobre la mesa si no cambia

Marc Casadó ha sido una de las grandes sorpresas del FC Barcelona esta temporada. El canterano tenía todos los números para abandonar el conjunto azulgrana el pasado verano después de su paso por el filial, pero Hansi Flick paró su salida porque le encantaba su juego y pensaba que iba a ser importante en la plantilla. Y lo ha sido desde el principio de curso, siendo titular constante en el centro del campo.

Sin embargo, su situación ha cambiado en los últimos partidos y ha perdido protagonismo con el técnico alemán. Tanto él como otros compañeros como Pedri y Gavi no entienden la decisión que ha tomado el técnico alemán, teniendo en cuenta que Frenkie de Jong le ha pasado por encima y ahora el neerlandés es el pivote titular del equipo, mientras que Casadó ha quedado relegado al banquillo.

Casadó pedirá salir del Barça si Flick no le da más minutos

Por eso, la relación con Flick ha empeorado y el canterano no descarta ahora salir del club el próximo verano si ve como sus oportunidades van decayendo. Quiere ser importante en el Barça, pero si no puede jugar con asiduidad, pedirá a Joan Laporta poder salir y tener más minutos en otro equipo. Solo sería a partir de una cesión, ya que Casadó no quiere desvincularse del club de su vida.

A pesar de los constantes piropos que el alemán le ha lanzado al futbolista en los últimos meses, su presencia en el terreno de juego ha bajado considerablemente. Por eso, el canterano quiere volver a recuperar la confianza de su entrenador a partir de lo que siempre ha hecho sobre el césped: un despliegue físico increíble, mucha intensidad sobre el césped y un trabajo y presión incansables.

Sorpresa en el vestuario por la decisión del alemán

En el vestuario se mostraron sorprendidos por la decisión que ha tomado Flick de quitarle protagonismo a Casadó, teniendo en cuenta que parecía un jugador intocable, ya que llegó a jugar 15 partidos consecutivos de manera completa en el inicio de curso, y ahora está teniendo minutos residuales con el equipo en un tramo importante de la temporada.