Aumenta la presión a Flick para que no juegue el Clásico contra el Real Madrid

La polémica en el Barça se centra ahora en Marc Casadó, cuyo rendimiento en los últimos partidos no ha sido el esperado. Especialmente llamativo fue su desempeño contra el Girona, donde el equipo sufrió para remontar y se mostró agotado físicamente. Casadó tardó en pedir el cambio, lo que afectó al conjunto y obligó a Ronald Araujo a marcar un gol en el descuento para sellar la victoria.

Este episodio ha generado una creciente presión sobre Flick, que debe decidir si mantiene a Casadó en el once para el Clásico contra el Real Madrid. Varios sectores del vestuario y de la afición creen que el joven jugador no está listo para afrontar un partido de esta magnitud, y que su participación podría comprometer la solidez del equipo en un duelo donde cada error se paga caro.

El dilema de Flick: experiencia vs promesas

Flick se enfrenta a un dilema: confiar en la continuidad del plan de trabajo con jugadores jóvenes como Casadó, o apostar por opciones más seguras y experimentadas para un enfrentamiento crucial. El Clásico exige concentración, intensidad y capacidad de gestionar la presión, y la sensación dentro del club es que Casadó aún no ha alcanzado ese nivel.

El técnico alemán debe equilibrar la necesidad de competir al máximo frente a la apuesta por el futuro del jugador. Mientras algunos compañeros apoyan la continuidad de Casadó, señalando su potencial y compromiso, otros ven la situación como un riesgo innecesario. La gestión de Flick en esta decisión será determinante para el desarrollo del partido y para la confianza que el equipo tenga en su líder en el campo.

Marc Casadó bajo el foco

Además, la atención mediática aumenta la presión sobre el entrenador, que sabe que cualquier error en la alineación se amplificará. La capacidad de Casadó para recuperar la forma y mantener la concentración en los entrenamientos será clave para su presencia en el Clásico.

En definitiva, Flick se encuentra ante una encrucijada: proteger al joven talento y apostar por su crecimiento, o priorizar la seguridad y la experiencia para un enfrentamiento que puede definir la temporada. La decisión sobre Marc Casadó marcará el tono de cómo el Barça afronta uno de los desafíos más exigentes de la temporada.