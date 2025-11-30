Bin Salmán divide al Barça con una propuesta de 35 millones

El Newcastle United, respaldado por el poder económico de Mohammed bin Salmán, ha vuelto a llamar a la puerta del FC Barcelona con una oferta de 35 millones de euros por Ferran Torres, según adelantó Madrid-Barcelona. La propuesta ha generado un debate intenso dentro del club azulgrana, pues el extremo valenciano vive uno de sus mejores momentos y el Barça necesita ingresos para afrontar operaciones estratégicas en 2026.

Sin embargo, Deco y Laporta se lo piensan. La oferta de 35 millones permitiría aliviar la situación económica y preparar movimientos clave para 2026: Un central de primer nivel, necesario ante el bajo rendimiento de Araujo y Koundé. Un delantero centro que pueda sustituir a Lewandowski, cuya etapa en el club se acerca a su fin. La división es total: mantener a un jugador que ha vuelto a rendir o aprovechar una oportunidad para hacer caja.

Flick lo quiere; Deco y Laporta dudan

El verano pasado, el Newcastle ya tanteó la incorporación de Ferran con ofertas que rondaban los 60 millones de euros, pero el Barça las rechazó porque Hansi Flick había recuperado la mejor versión del jugador. El técnico alemán vio en él un extremo fiable, sacrificado y con gol, que encajaba a la perfección en su idea de presión alta y ataque vertical.

Esta temporada, Ferran ha respondido: más implicado, más decisivo y con un rendimiento regular que ha convencido al cuerpo técnico. Por eso, Flick ha sido claro: no vendería a Ferran bajo ningún concepto, al considerarlo una pieza importante en la rotación ofensiva y un futbolista que suma tanto dentro como fuera del vestuario.

Encaje perfecto en el Newcastle

En Inglaterra ven a Ferran como un futbolista ideal para el proyecto del Newcastle. Su capacidad de trabajo, su facilidad para atacar espacios y su experiencia en la Premier lo convierten en un perfil muy útil para un equipo que busca mayor determinación ofensiva. Además, Ferran ofrece polivalencia: puede jugar por ambas bandas e incluso como segundo punta, algo muy valorado por Eddie Howe. El Barça debe decidir ahora entre presente deportivo o estrategia económica. Y esta vez, Ferran vuelve a estar en el centro del tifón.