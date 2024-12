Dani Olmo es uno de los señalados por Flick

Hansi Flick empieza a estar preocupado por la situación de Dani Olmo. El mediapunta de Terrassa, que empezó su etapa en el Barça como un cañón, siendo diferencial y pieza clave del equipo, ha ido cayendo, hasta pasar desapercibido y, lo que molesta más a Flick, dejándose llevar a la hora de presionar a los rivales.

A todo ello se añade el físico de cristal de Olmo, siempre rozando la lesión, lo que obliga a Flick a dosificarle demasiado, perdiendo un jugador fundamental en sus esquemas. Esta situación vivió un punto de inflexión en el partido contra el Atlético de Madrid, en el que sorprendió a todos el ver a Dani Olmo en el banquillo, y en un partido para el que no estaba disponible Lamine Yamal.

Flick, desencantado con Dani Olmo

El objetivo de Hansi Flick es el de recuperar la mejor versión de Dani Olmo, el jugador más diferencial del equipo junto a Lamine Yamal y Pedri. Ellos 3, con los goles de Lewandowski y el liderazgo de Cubarsí atrás, deben ser el motor del Barça, la clave para que el equipo llegue a la primavera con opciones reales de ganar algún título.

Flick, sin embargo, no esperaba el bajonazo que ha dado Dani Olmo, que parece una sombra del futbolista que brilló con luz propia en Vallecas, el día que debutó con la camiseta blaugrana.

Dani Olmo no se adapta a la pizarra de Flick

Uno de los problemas que está teniendo Flick es el de encontrarle un sitio a Dani Olmo en la pizarra. Con Lamine Yamal fijo en la banda derecha, el de Terrassa y Raphinha deben combinar una posición más centrada, por detrás de Lewandowski, y otra más tirada hacia la banda izquierda. Ello también incluye hacer las coberturas a Alejandro Balde, que sin extremo delante debe subir al ataque todo lo que pueda.

Este trabajo de desgaste y de movilidad lo cumple a la perfección Raphinha, pero no así Dani Olmo, que prefiere jugar con mayor libertad de movimientos. Para Flick esta situación no es viable, ya que necesita a los 11 jugadores enchufados, tanto en ataque como en defensa. Dani Olmo, pues, deberá cambiar en la segunda vuelta si no quiere quedarse fuera de los planes del entrenador alemán.